DIRETTA/ Verona Fiorentina video streaming tv: ultimi precedenti in equilibrio

DIRETTA VERONA FIORENTINA: TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Verona Fiorentina, proviamo a dire qualcosa sulla storia di questa partita, che limitandoci alla Serie A vanta in totale 60 precedenti, con ben 28 vittorie da parte della Fiorentina più 19 pareggi e appena 13 affermazioni da parte del Verona, mentre considerando solamente i 30 precedenti in Veneto si contano sette vittorie per i padroni di casa dell’Hellas, nove pareggi e 14 vittorie esterne della Fiorentina, che dunque domina anche quando gioca in riva all’Adige e non solo in riva all’Arno.

Gli ultimi anni ci raccontano tuttavia di una situazione che si è fatta ben più equilibrata: dal mese di novembre 2014 ad oggi sono state giocate le ultime dieci partite tra Verona e Fiorentina (tutte in Serie A), con un bilancio di tre vittorie per i gialloblù, altrettanti pareggi e quattro successi per la Fiorentina. Dato curioso: le quattro vittorie viola sono arrivate tutte a Verona, l’Hellas dovrà dunque sfatare il tabù Bentegodi oggi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VERONA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Verona Fiorentina potrà essere seguita in due modalità. La gara è presente infatti sia sul palinsesto di DAZN, che ha acquisito i diritti di tutte le gare di Serie A di questa stagione, sia in quello di Sky Sport, che invece ne ha soltanto tre per ogni giornata. Gli spettatori abbonati all’emittente potranno vedere il match sui propri televisori (nel primo caso questi ultimi dovranno essere connessi ad Internet) oppure in streaming tramite le rispettive piattaforme.

VERONA FIORENTINA: TUDOR VUOLE RIPRENDERSI!

La diretta di Verona Fiorentina andrà in scena nel turno infrasettimanale, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, in programma mercoledì 22 dicembre: il fischio di inizio è fissato per le ore 18.30 allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi. I gialloblù sono reduci dalla sconfitta maturata in casa del Torino, mentre la viola dal pareggio contro il Sassuolo. Entrambe hanno voglia di tornare alla vittoria per chiudere l’annata nel migliore dei modi.

La classifica ad ogni modo parla chiaro. Gli uomini di Vincenzo Italiano in questa stagione stanno dando il meglio di sé: sono reduci da quattro risultati utili e si trovano al sesto posto della classifica, a parità di punti con la Juventus e con la Roma. Un piazzamento che gli consentirebbe di accedere alla Conference League, ma è ancora presto per fare pronostici. Davanti a sé troveranno la compagine di Igor Tudor che invece non sta vivendo un buon momento: sono reduci da due ko consecutivi e si trovano a metà classifica. La salvezza sembra sicura, ma ambire a qualcosa di più pare difficile.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA FIORENTINA

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni di Verona Fiorentina. Il calendario è stato fitto e i due allenatori devono fare i conti con qualche assenza. Il tecnico gialloblù Igor Tudor, nel dettaglio, deve rimediare ad una vera e propria emergenza in difesa. Magnani e Cecchierini sono infatti squalificati. A prendere posto nel reparto arretrato del 3-4-2-1, davanti a Montipò, dovrebbero dunque essere Cetin e Sutalo, con il solito Casale a completare il trio; a centrocampo Veloso e Ilic in mezzo con le fasce affidate a Faraoni e Lazovic; sulla trequarti spazio a Lasagna, con un ballottaggio tra Barack (non al meglio) e Caprari; unica punta Simeone.

Non poche assenze anche alla corte di Vincenzo Italiano. Il tecnico viola dovrà sostituire lo squalificato Biraghi, oltre che i consueti infortunati. Davanti a Terracciano, nel solito 4-3-3, a sinistra ci dovrebbe essere dunque Terzic, mentre dall’altra parte Odriozola e al centro la coppia composta da Martinez Quarta e Milenkovic; a centrocampo spazio a Bonaventura, Torreira e Maleh, quest’ultimo in ballottaggio con Duncan; tridente composto da Sottil, chiamato a sostituire Callejon, al fianco di Vlahovic e Nico Gonzalez.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Verona Fiorentina. In base alle quote offerte dall’agenzia Snai gli ospiti sono favoriti: il segno 2 è infatti a 2,40, mentre quello 1 a 2,90. In pochi si aspettano l’X, che è quotato a 3,40.



