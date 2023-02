Diretta/ Verona Fiorentina video streaming tv: i veneti sono lanciati! (Serie A)

DIRETTA VERONA FIORENTINA: VIETATI PASSI FALSI AL BENTEGODI

La diretta Verona Fiorentina, in programma lunedì 27 febbraio alle ore 18:30, racconta di un match interessante al Bentegodi. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta di misura all’Olimpico con la Roma che ha interrotto una convincente striscia di quattro partite di fila senza perdere, frutto di un anno nuovo molto positivo da parte degli scaligeri che ora si trovano a due punti dalla salvezza, complice anche uno Spezia in caduta libera. La Fiorentina invece ha ormai da tempo abbandonato il sogno Europa, ma senza mai a pieno liberarsi del pensiero della retrocessione. Sicuramente gli otto punti di vantaggio sullo stesso Verona sono un buon divario anche se basta poco per finire le vortice, soprattutto per i viola che non vincono in campionato ormai dal 7 gennaio col Sassuolo. Da lì in poi quattro sconfitte e un pareggio, quest’ultimo nel derby toscano con l’Empoli.

Il Bentegodi sta diventando un fattore fondamentale per la corsa alla salvezza del Verona. Tredici dei diciassette punti sono stati infatti raccolti tra le mura amiche, dieci di questi nelle ultime quattro sfide. Il rendimento esterno della Fiorentina è addirittura peggiore non avendo ancora toccato la doppia cifra, perdendo sei partite delle undici giocate lontano dal Franchi.

VERONA FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della diretta Verona Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, piattaforma che detiene i diritti di tutte le sfide del massimo campionato italiano, la Serie A. Per usufruire del servizio bisognerà essere abbonati attraverso il pass o per l’intera stagione oppure mensile, facilmente rinnovabile col tempo.

Si potrà assistere alla diretta Verona Fiorentina in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato da Dazn oltre alla possibilità di visionare la partita su console.

VERONA FIORENTINA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Fiorentina vedono i veneti schierarsi col 3-4-2-1. Indosserà i guantoni Montipò, difesa a tre con Coppola, Hien e Magnani. A centrocampo Depaoli e Doig sugli esterni con il duo Tameze-Duda nella zona nevralgica del campo. Sulla trequartista spazio per la sorpresa Ngonge insieme a Lazovic con Lasagna unica punta.

Risponde la Fiorentina, modulo 4-3-3: in porta Terracciano, linea difensiva formata da Dodò, Milenkovic. Igor e Biraghi a chiudere il reparto. Nella zona nevralgica del campo risiederanno Bonaventura, Amrabat e Duncan mentre l’attacco sarà composto da Nico Gonzalez, Jovic e Ikoné.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Verona Fiorentina vedono i favori dei pronostici dalla parte degli ospiti. Il successo gigliato, secondo Snai, è offerta a 2.30 contro i 3.25 per il Verona. Il segno X invece è poco più alto, 3.30.

Sopra la quota da raddoppio l’Over 2.5, più precisamente 2.10, mentre l’Under 2.5 (massimo due gol complessivi) lo possiamo trovare a 1.65. Molto più equilibrate invece le quote del Gol, ovvero entrambe le squadre a segno. con una quota di 1.83. L’esito opposto invece è proposto a 1.87.











