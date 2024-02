DIRETTA/ Verona Frosinone Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (10 febbraio 2024)

DIRETTA VERONA FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Verona Frosinone Primavera raccontiamo una partita molto delicata per l’Hellas, che non vince da tre giornate: due i punti raccolti dal Verona in questo lasso di tempo, frutto dei pareggi casalinghi contro Lazio e Fiorentina di cui quello contro i viola, come già detto, raccolto all’ultimo secondo, e in mezzo la sconfitta sul campo di un Lecce pericolante. Se non altro, il Verona ha perso una sola volta nelle ultime nove giornate, ha quattro vittorie consecutive tra dicembre e gennaio e l’ultima sconfitta casalinga è del 28 ottobre: è anche l’unica interna, ma ci sono anche ben sei pareggi con solo tre affermazioni, per un passo non esattamente scintillante.

Il Frosinone rappresenta appunto un caso: per i giovani ciociari 3 punti e zero vittorie nelle prime 17 giornate, poi improvvisamente 7 punti nelle ultime tre gare battendo Sassuolo e Lecce e pareggiando sul campo della Fiorentina. Forse è presto per dire se questa serie positiva possa condurre a lottare seriamente per la salvezza, altre squadre hanno avuto ottimi momenti per poi calare e chiaramente il passo pessimo in avvio ha influito. Tuttavia, a oggi quella di Angelo Gregucci è una squadra in grande forma e allora scopriamo insieme cosa succederà a minuti in campo, perché finalmente la diretta di Verona Frosinone Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

VERONA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Frosinone Primavera segue la programmazione del campionato 1 riservato agli Under 19: l’emittente che si occupa di trasmettere le partite del torneo è Sportitalia. Il canale presente sulla televisione è al numero 60 del telecomando, ma non tutti i match sono garantiti qui; per gli altri infatti dovrete rivolgervi al servizio di diretta streaming video. Qui le alternative sono rappresentate dai canali SI Solo Calcio, presente oggi solo in mobilità, e Sportitalia Live 24, ma anche dal sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) e dall’app Sportitalia, attivabile sui vostri device come PC, tablet e smartphone.

Verona Frosinone Primavera, che sarà in diretta dall’Antistadio Guido Tavellin alle ore 13:00 di sabato 10 febbraio, si gioca per la 21^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Guardando la classifica, è una bella occasione per l’Hellas: domenica il Verona ha agguantato un insperato pareggio contro la Fiorentina, riprendendo il match all’ultimo secondo del recupero e dunque continuando la sua marcia verso una qualificazione ai playoff che al momento appare ancora complicata, ma è certamente possibile a patto di aumentare leggermente i giri del motore.

Il Frosinone rimane ultimo in classifica e ben distanziato dalla salvezza o dal playout, ma negli ultimi tempi ha preso a correre: ha battuto anche il Lecce e attenzione, perché se questo periodo dovesse essere confermato i giovani ciociari potrebbero mettere in discussione una retrocessione che appariva e appare francamente scritta. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Verona Frosinone Primavera, ma mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida analisi sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA FROSINONE PRIMAVERA

Come sempre Paolo Sammarco sceglie il 3-4-1-2 per Verona Frosinone Primavera: in porta Toniolo, davanti a lui una difesa con Fagoni, Corradi e Doucouré mentre a correre sulle fasce laterali saranno Agbonifo e De Battisti, con Caneva che potrebbe eventualmente trovare spazio a destra. In mezzo al campo vanno D’Agostino e Rihai, ma occhio alla concorrenza di Dalla Riva; Pavanati o Soragni nella posizione di trequartista a supportare i due attaccanti, che saranno Dentale (decisivo domenica scorsa) e Ajayi, quest’ultimo favorito su Vermesan.

Angelo Gregucci si affida al 3-5-2 con Cesari, Ioannou e Severino che formano la difesa a protezione del portiere Palmisani; Bouabre e Raffaele Romano corrono invece sulle fasce affiancando i tre interni di centrocampo, con Molignano da regista basso e due mezzali in Boccia (o Milazzo) e Cichella. Nel reparto avanzato i due giocatori titolari dovrebbero essere Luna e Selvini, ma anche qui le opzioni non mancano: Antoci, Cichero e Fiorito sono tutti in competizione per avere almeno una maglia, vedremo come deciderà in merito l’allenatore dei ciociari.











