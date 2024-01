Diretta/ Verona Frosinone (risultato 0-0) video streaming tv: Lazovic pericoloso! (Serie A, 28 gennaio 2024)

DIRETTA VERONA FROSINONE (RISULTATO LIVE 0-0): 1°T, AVVIO A SPRON BATTUTO DELL’HELLAS!

Allo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona si gioca questo pomeriggio una importante sfida salvezza tra l’Hellas padrone di casa e il Frosinone: a dire la verità gli scaligeri di Marco Baroni sono 18esimi a quota 17 e voglio uscire dalla zona-retrocessione nonostante l’esodo di calciatori di questa sessione di gennaio, l’undici ospite allenato da Eusebio Di Francesco è una delle sorprese stagionali ma, a metà classifica con 22 punti, deve stare attento a non essere risucchiato nelle retrovie. E quando sono trascorsi i primi 25’ di gara il punteggio è di 0-0: partono comunque meglio i gialloblu padroni di casa che nel primo quarto d’ora partono davvero forte e si rendono subito pericolosi col neo arrivato Noslin (para Turati).

Diretta/ Lecce Verona Primavera (risultato finale 2-1): decidono Burnete e McJannet! (oggi 28 gennaio 2024)

Poco dopo ci provano i compagni di squadra Suslov, tiro fuori, e Folorunsho (9’) con una inzuccata che trova pronto il portiere dei laziali. Dopo qualche minuto di relativa ‘calma’, ecco che al 16’ è ancora Lazovic a sfiorare il vantaggio per l’Hellas ma il suo colpo di testa va di poco sopra la traversa. Per avere segni di vita del Frosinone bisogna attendere il 18’ con un tiro di Seck (al 26′ ci riproverà ancora Harroui, senza fortuna), il cui tiro viene provvidenzialmente deviato da Magnani. Quando manca poco più di un quarto d’ora all’intervallo, l’impressione è che gli ospiti non avranno vita facile nel conquistare i tre punti contro un Verona davvero in palla nonostante le difficoltà di questo inizio di 2024. (agg. di R. G. Flore)

DIRETTA/ Fiorentina Frosinone Primavera (risultato finale 1-1): pareggia Sene! (oggi 27 gennaio 2024)

VERONA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Verona Frosinone sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Verona Frosinone sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che vede affrontarsi Verona Frosinone presenta uno scontro tra due formazioni che si ritrovano rispettivamente al diciottesimo e tredicesimo posto in classifica. Padroni di casa che si affacciano al match con 17 punti in campionato frutto di 19 gol fatti e 29 subiti. Pesa tanto la cessione dell’attaccante belga Ngonge, volato al Napoli negli ultimi giorni. Così come pesa la cessione dell’attaccante bosniaco Djuric, direzione Monza. Adesso il miglior marcatore degli scaligeri risulta essere Henry, con 3 reti.

Diretta/ Frosinone Cagliari (risultato finale 3-1): ribaltone e vendetta per i ciociari! (21 gennaio 2024)

Dall’altra parte del campo scende la formazione di Eusebio Di Francesco, ex della partita in quanto allenato proprio il Verona. Chi sarà della partita è sicuramente l’argentino Soulè, che quest’anno ha già realizzato ben 9 reti, le stesse di Lukaku e Berardi. Frosinone che dopo un grande inizio di campionato si è un po’ adagiata perdendo qualche punto. Con 40 reti prese la formazione ciociara risulta essere il secondo peggior reparto difensivo. (Marco Genduso)

VERONA FROSINONE: PARTITA DELICATA!

Verona Frosinone, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Gli scaligeri occupano la terz’ultima posizione in classifica con 17 punti, i ciociari si trovano al 13° posto con 22 punti. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con un percorso simile, registrando 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate di campionato. Nel precedente incontro tra le due squadre nella massima serie disputato nel 2016, il Frosinone si impose per 1-2 in trasferta, con i gol di Frara e Adriano Russo che vanificarono la rete di Bianchetti per i padroni di casa.

Il Verona, tra tutte le squadre dei cinque maggiori campionati europei, è quella che ha fallito il maggior numero di rigori finora: 3 su 4 tentativi, alla pari delle tedesche Stoccarda e Mainz, fatale anche l’errore di Djuric nell’ultima sconfitta a Roma. D’altra parte, solo Granada e Almería (entrambe con 1 punto) hanno raccolto meno punti in trasferta rispetto al Frosinone, che ha totalizzato 2 punti in 10 partite giocate lontano dal proprio terreno di gioco, nei cinque maggiori campionati europei.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Verona Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Pedro. Risponderà il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Ngonge.

VERONA FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA