Diretta/ Verona Frosinone streaming video tv: scaligeri in ascesa (Primavera)

DIRETTA VERONA FROSINONE PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Verona Frosinone, in diretta lunedì 14 agosto 2022 alle ore 15.00 presso il Sinergy Stadium di Verona, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Scaligeri in ascesa in questa fase del torneo, tra campionato e Coppa Italia il Verona ha messo in fila 5 vittorie consecutive, battendo negli ultimi impegni disputati il Napoli di misura in casa in campionato e l’Udinese in goleada in Coppa, sconfitta tra le mura amiche col punteggio di 6-1.

Anche il Frosinone nel mezzo della settimana ha superato lo scoglio di Coppa Italia, battendo il Cesena in trasferta. I ciociari hanno dovuto però frenare nella loro rincorsa all’alta classifica, battuti dalla Roma in casa nell’ultimo turno di campionato. Verona e Frosinone si ritrovano di fronte dopo l’ultimo precedente del 29 gennaio 2020 in casa degli scaligeri, in quel caso si trattava di una sfida di Coppa Italia Primavera e furono i veneti a imporsi col punteggio di 3-1.

VERONA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Frosinone Primavera sarà trasmessa su Solo Calcio: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 61 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Frosinone Primavera, match che andrà in scena al Sinergy Stadium di Verona. Per il Verona, Paolo Sammarco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boseggia, Bernardi, El Wafi, J-Renson Rene Wallache, Signorini, Rihai, Schirone, Joselito, Bragantino, Caia, Cisse. Risponderà il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani, Pahic, Peres, Maestrelli, Rosati, Milazzo, Bruno, Bracaglia, Cangianiello, Condello, Selvini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Frosinone Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











