Tutte le informazioni sulla diretta Verona Genoa, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Verona Genoa Primavera, rossoblù sognano la vetta

Tra le partite che alle 15.00 chiuderanno il primo giorno di impegni della tredicesima giornata del Campionato Primavera ci sarà la diretta Verona Genoa che permetterà di vedere in campo una delle sorprese di questa stagione contro quella che l’anno passato ha stupito tutti lottando fino alla fine per i playoff, i gialloblù quest’anno sono a metà classifica, al decimo posto, con 18 punti e cercano di avvicinarsi maggiormente ai primi sei posti che valgono per la partecipazione ai playoff, la squadra è in fiducia grazie alla vittoria 2-4 in casa della Lazio.

Per quanto riguarda i rossoblù invece i playoff sono nettamente alla portata, in questo momento infatti il quarto posto con 22 punti garantirebbe la partecipazione della squadra ligure alla seconda parte della stagione, l’attuale situazione arriva dopo diverse settimane in cui sono stati al comando del campionato, posizione persa dopo la sconfitta 1-4 contro il Sassuolo.

Diretta Verona Genoa Primavera, come vedere la partita in streaming video

La diretta Verona Genoa del Campionato Primavera, come tutte le altre sfide della competizione, potrà essere seguita in contemporanea da tutti gli interessati in maniera semplice e veloce visto che gli basterà sintonizzarsi al giusto orario sul canale di Sportitalia, numero 60 del digitale terrestre, o collegarsi in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione.

Verona Genoa Primavera, probabili protagonisti della sfida

Per affrontare la diretta Verona Genoa del Campionato Primavera i due tecnici sceglieranno un approccio differente, infatti Paolo Sammarco non cambierà nessuno nel 5-3-2 messo in campo nell’ultima trasferta che vedrà Castagnini, Feola, Kurti, Popovic, Tagne e De Battisti, Monticelli, Yildiz e Peci, Casagrande e Akalé. La risposta di Jacopo Sbravati invece arriverà con un 3-4-2-1 ma con alcune modifiche rispetto all’ultima volta, ci sarà Lysionok tra i pali, Kumer, Doucouré e Gecaj come difensori centrali, Carbone e Odero sulle fasce con Lafont e Pallavicini in mezzo al campo, Galvano unica punta supportato da Romano e Mendolia.

Verona Genoa Primavera, possibile esito finale

Al termine della diretta Verona Genoa del Campionato Primavera il risultato più probabile sarà la vittoria dei rossoblù che quest’anno hanno dimostrato in più occasioni di essere una squadra ricca di talento e allenata in maniera magistrale dal proprio tecnico, e per questo anche tra le possibili outsider almeno per la partecipazione alle finali. Dall’altra parte però i gialloblù sono una squadra solida difensivamente ma che fatica in fase realizzativa, per questo il risultato finale potrebbe vedere un vantaggio minimo per gli ospiti e una sfida combattuta fino alla fine e vinta per un episodio.