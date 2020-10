Diretta/ Verona Genoa (Serie A) streaming video tv: Juric contro il suo passato

DIRETTA VERONA GENOA: PIOGGIA DI GOL ANCHE NEL POSTICIPO?

Verona Genoa, lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 20.45, presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà il monday night che chiuderà il programma della quarta giornata del campionato di Serie A. Il Verona si ripresenta in campo dopo la sconfitta di Parma, che aveva interrotto la serie sì con vittoria a tavolino contro la Roma all’esordio e sul campo alla seconda giornata, sempre in casa, contro l’Udinese. Gran parte delle attenzioni saranno però ora concentrate sul Genoa che è stato protagonista di una grande epidemia interna di Covid-19, il coronavirus ha imperversato e anche in questa trasferta, nonostante qualche elemento recuperato, i rossoblu si presenteranno con molti indisponibili. Di fatto, col rinvio del match pre-sosta contro il Torino, il campionato dei Grifoni è per ora fermo ai 6 gol subiti contro il Napoli, dai quali è partita la sfilza di tamponi positivi che hanno portato buona parte della rosa ad essere fermata dal contagio a causa del SARS-CoV2.

DIRETTA VERONA GENOA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Genoa sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport Serie A sul numero 202 del decoder, ovviamente con la consueta possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto dalla stessa emittente, con l’applicazione Sky Go che senza costi aggiuntivi si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA GENOA

Le probabili formazioni di Verona Genoa, sfida che andrà in scena presso lo stadio Bentegodi di Verona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Juric con un 3-5-2: Silvestri; Magnani, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine. Gli ospiti guidati in panchina da Rolando Maran schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov





