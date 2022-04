Diretta/ Verona Genoa streaming video tv: chance per i Grifoni (Serie A)

DIRETTA VERONA GENOA: I LIGURI POSSONO ACCORCIARE SUL CAGLIARI

Verona Genoa, in diretta lunedì 4 aprile 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la 31^ giornata di Serie A. Chance per i Grifoni dopo la sconfitta del Cagliari a Udine, in caso di successo in Veneto il Genoa aggancerebbe il quartultimo posto dopo una rimonta che pareva impossibile, passata dopo l’arrivo di Blessin da 8 risultati utili consecutivi, con la prima vittoria arrivata però solo prima della sosta contro il Torino, con il Genoa che non subisce gol da 4 partite e ha incassato solo 2 reti negli ultimi 8 match.

Il Verona dopo la sconfitta interna contro il Napoli e il pari di Empoli ha messo da parte le velleità europee ma vuole comunque chiudere al meglio un campionato brillante, in cui il cambio di passo è stato eccezionale dopo l’arrivo in panchina di Tudor. Il match d’andata si è risolto con un pirotecnico pari per 3-3 a Marassi, 0-0 nell’ultimo precedente tra i due club al Bentegodi datato 19 ottobre 2020.

DIRETTA VERONA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Verona Genoa sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, il match potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA GENOA

Le probabili formazioni della diretta Verona Genoa, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Igor Tudor schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Ceccherini, Günter, Sutalo; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Risponderà il Genoa allenato da Alexander Blessin con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Genoa ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.

