DIRETTA VERONA GENOA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Prende il via la diretta Verona Genoa, occasione utile per valutare l’operato di Patrick Vieira che ha ereditato il Grifone da Alberto Gilardino, esonerato a causa di un avvio stagionale tutt’altro che brillante e fatto di 10 punti in 12 giornate, solo due vittorie (curiosamente entrambe per 1-0 in trasferta) e ben sei sconfitte, un bilancio che aveva portato il Genoa a esonerare Gilardino a pochi giorni dal ritorno in campo per la sosta e nominare, a sorpresa, Patrick Vieira. Il francese, già ex di Nizza e Crystal Palace, arrivava con tanti dubbi ma il campo ha parlato per lui: in 19 partite il suo Genoa ha raccolto 28 punti e dal quartultimo posto è salito al dodicesimo, con la concreta possibilità di scavalcare Torino e Udinese e arrivare, almeno idealmente, addirittura a ridosso del Milan.

Il Genoa inoltre è imbattuto a Marassi da fine dicembre, ma per contro in trasferta non vince dalla settimana seguente; dunque si tratta di scoprire come andrà al Bentegodi, a tale proposito leggiamo le formazioni ufficiali perché la diretta Verona Genoa comincia! VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, D. Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bernede, Bradaric; Mosquera, A. Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, A. Martin; Badelj, Masini; Zanoli, Miretti, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA GENOA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ DAZN a trasmettere in esclusiva la diretta Verona Genoa di questo weekend. Chi non è ancora iscritto alla piattaforma può abbonarsi per vedere la partita sull’applicazione così come sul sito web ufficiale. In televisione la si potrà infine selezionare sul canale Zona Dazn 215.

VERONA GENOA, QUASI RAGGIUNTA LA SALVEZZA

Inizia domenica 13 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Verona Genoa. Presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona l’Hellas è ancora a caccia della certezza aritmetica di rimanere in Serie A anche nella prossima stagione essendo al momento in quattordicesima posizione con i suoi trentun punti.

I gialloblu potrebbero essere insidiati dalle inseguitrici con Empoli, a quota ventiquattro, che sogna infatti di abbandonare la zona retrocessione a discapito appunto di chi sta davanti. Il recente pari col Torino ha permesso agli Scaligeri di continuare a muoversi in classifica.

Il Genoa invece è ormai praticamente certo di restare nel massimo campionato occupando la dodicesima posizione in graduatoria grazie ai trentotto punti guadagnati. L’arrivo in panchina di mister Vieira ha garantito al Grifone una svolta positiva in un’annata cominciata davvero male agli ordini del tecnico Gilardino. I rossoblu arrivnao inoltre dal buon successo conquistato in casa di misura contro l’Udinese, formazione che ha ben figurato durante il campionato.

VERONA GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

I rumors riguardanti le probabili formazioni della diretta Verona Genoa ci fanno pensare all’impiego del 3-4-1-2 con Montipò, Ghilardi, Coppola, Valentini Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric, Bernede, Mosquera e Sarr da parte di mister Zanetti per i padroni di casa, privi di Faraoni, Harroui, Niasse, Tengstedt, Serdar e Suslov. Il tecnico Vieira non potrà invece affidarsi a Frendrup per squalifica oltre agli infortunati Ahanor, Balotelli, Cuenca, Bani e Cornet per puntare invece sul modulo 4-2-3-1 con Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Thorsby, Masini, Zanoli, Malinovskyi, Miretti e Pinamonti.

DIRETTA VERONA GENOA, LE QUOTE

Le quote proposte dai vari bookmakers ci suggeriscono un incontro molto tirato ed equilibrato nel pronostico se parliamo della diretta Verona Genoa. Essendo anche messi meglio in classifica, i rossoblu sono leggermente favoriti per il successo finale rispetto ai gialloblu, con il segno 2 fissato a 2.65 per esempio da Snai. La stessa agenzia offre quindi il 2 a 2.95 mentre il pareggio rappresentata sotto tutti gli aspetti una soluzione intermedia venendo quotato a 2.85.