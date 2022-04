Diretta/ Verona Genoa streaming video tv: sfida salvezza (Primavera)

DIRETTA VERONA GENOA PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Verona Genoa, in diretta mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 11.00 presso l’Antistadio Guido Tavellin sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato Primavera. Sfida salvezza con il Genoa che si trova un punto avanti rispetto al Verona che divide con Bologna e Napoli la zona al confine dei play out, a loro volta a +3 da un Lecce che può nutrire ancora speranze. Una bagarre che si indirizzerà anche e soprattutto dopo l’esito di questo scontro diretto.

DIRETTA/ Genoa Fiorentina Primavera (risultato finale 1-1): palo di Di Stefano!

Il Verona dopo due vittorie consecutive è stato costretto ad arrestare la sua corsa nel weekend perdendo in casa del Torino. Dall’altra parte il Genoa ha pareggiato in casa un difficile match contro la Fiorentina, restando però ancora in bilico. Nel match d’andata i Grifoni hanno vinto 3-1 la sfida con gli scaligeri, 3-2 per il Verona nell’ultimo precedente disputato in Veneto tra le due squadre, il 12 maggio 2018.

Diretta/ Genoa Lazio (risultato finale 1-4): Immobile porta a casa il pallone!

DIRETTA VERONA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Genoa Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Genoa Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kivila; Terracciano, Redondi, Ghilardi, Calabrese; Sulemana, Gomez, Verzini; Bragantini, Yeboah, Mediero. Risponderà il Genoa allenato da Luca Chiappino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli.

Torino Verona Primavera (risultato finale 2-1)/ Tabellino: successo granata

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA