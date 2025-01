DIRETTA VERONA INTER PRIMAVERA, GIALLOBLU AD UN PASSO DAI PLAYOFF

Ci attende una sfida importante con la diretta Verona Inter Primavera di mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 16:00. Presso l’Antistadio Guido Tavellin di Verona gli Scaligeri, settimi in campionato, accolgono i milanesi, che occupano la quarta posizione, andando a caccia di punti preziosi per entrare in zona playoff dato che al momento si attestano a quota trentuno. In caso di successo, i gialloblu potrebbero anche scavalcare il Milan U20 ed agganciare la Juventus U20, sempre che queste due compagini non riescano ovviamente a smuovere la propria classifica in questo turno infrasettimanale.

Reduci dalla vittoria esterna ottenuta contro il Cagliari Primavera, i veneti devono però vedersela appunto contro i nerazzurri che nel weekend hanno battuto a loro volta fuori casa l’Empoli Under 20. Pure per l’Inter una vittoria significherebbe moltissimo dato che la Roma U20 ed il Sassuolo U20 si trovano in vetta alla classifica a distanza di sole tre lunghezze. In mezzo bisogna ricordare la presenza della Fiorentina U20, lontana appena un punto e quindi a portata di sorpasso.

DIRETTA VERONA INTER PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli appassionati gialloblu e nerazzurri avranno la possibilità di seguire la diretta Verona Inter Primavera su Sportitalia. L’emittente televisiva darà quindi l’opportunità di vedere questo incontro in diretta streaming video usando l’app.

VERONA INTER PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Visto il successo sul Cagliari U20, è facilmente intuibile una riproposizione del modulo 3-5-2 con Magro, Nwanege, Kurti, Nwachukwu, Agbonifo, Szimionas, Dalla Riva, Pavanati, De Battisti, Cisse e Vermesan per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Verona Inter Primavera. Allo stesso modo il 4-3-3 con Zamarian, Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Motta, Venturini, Bovo, Berenbruch Mosconi, Lavelli e Zouin dovrebbe essere la scelta che ripeterà il tecnico dei nerazzurri dopo aver sconfitto l’Empoli U20.

