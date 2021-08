Diretta/ Verona Inter (Serie A) streaming video e tv. Inzaghi per la conferma

DIRETTA VERONA INTER

Verona Inter, in diretta venerdì 27 agosto 2021 alle ore 20.45 allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie A. Inzaghi lancia i suoi nerazzurri per la conferma dopo l’ottimo esordio in casa contro il Genoa: tra le favorite del nuovo campionato i campioni d’Italia hanno fatto la migliore impressione, con una prova brillante e 4 gol realizzati nonostante le assenze in attacco. L’arrivo di Correa ha coperto un tassello importante, vedremo se l’argentino sarà già pronto per essere utilizzato al Bentegodi dove rientrerà comunque Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Verona Inter/ Quote: il duello degli ex Faraoni e Dimarco

Il Verona è stato protagonista di un esordio sfortunato contro il Sassuolo, gli scaligeri si sono ritrovati in dieci uomini per l’espulsione di Veloso e hanno perso 2-3 una partita rocambolesca. Il gioco però si è rivelato già interessante, registrando la difesa i gialloblu potrebbero sicuramente ottenere risultati importanti. Un occhio ai precedenti: l’ultima vittoria dell’Hellas contro l’Inter è datata 9 febbraio 1992, 1-0 a Verona con gol di Ezio Rossi: da quel momento in quasi trent’anni di sfide in campionato il bilancio è di 16 successi dell’Inter e 4 pareggi.

Pronostico Verona Inter/ Bedin: "Hellas al riscatto e con Zaccagni.." (esclusiva)

DIRETTA VERONA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Inter è su DAZN, che per il 2021-2022 sono state affidate integralmente alla piattaforma riservata agli abbonati. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, l’anticipo del venerdì di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

Probabili formazioni Verona Inter/ Diretta tv: ecco Lautaro Martinez titolare!

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

Le probabili formazioni di Verona Inter, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Eusebio Di Francesco schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò, Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Lazovic, Tameze, Ilic, Frabotta; Barak, Zaccagni; Kalinic. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marc’Antonio Bentegodi di Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA