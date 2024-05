DIRETTA/ Verona Inter video streaming tv: è dominio nerazzurro nel testa a testa (Serie A, 26 maggio 2024)

DIRETTA VERONA INTER: TESTA A TESTA

Numeri completamente a senso unico per la diretta di Verona Inter, una partita praticamente maledetto per i gialloblù scaligeri. Non servono molti commenti: in Serie A si contano 65 precedenti e l’Inter ha ottenuto quaranta vittorie, mentre i pareggi sono ventuno e le vittorie per il Verona solamente quattro. Per di più, l’ultimo successo del Verona risale addirittura al campionato 1991-1992. Non stupisce allora notare che le ultime dieci partite fra i nerazzurri e l’Hellas siano terminate con nove vittorie per l’Inter e un solo pareggio, per 2-2 giovedì 9 luglio 2020 allo stadio Marcantonio Bentegodi in quella strana estate post-prima ondata del Covid.

L’ultimo precedente in riva all’Adige fu invece un clamoroso 0-6 esterno per l’Inter mercoledì 3 maggio 2023, a pochi giorni dal doppio successo nel derby di Champions League contro il Milan. Più controversa la partita d’andata del campionato in corso, contraddistinta da dubbi episodi arbitrali – in verità da entrambe le parti, bisogna precisarlo – fino a un recupero con il gol di Frattesi per il 2-1 nerazzurro e il rigore invece sbagliato dall’Hellas in una pazza Epifania. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE VERONA INTER IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Se volete vedere la diretta tv Verona Inter dovrete essere abbonati obbligatoriamente a Dazn dato che questa gara, insieme ad altre sei, fa parte di quelle tramesse in esclusiva.

Nel caso non possiate assistere all’evento via televisiva, allora l’applicazione di Dazn diventa la vostra soluzione: è scaricabile su telefono, computer, tablet e console di gioco.

VERONA INTER, OBIETTIVI GIA’ RAGGIUNTI DA ENTRAMBE

Sarà una passerella finale senza obiettivi per entrambe le squadre. La diretta Verona Inter, in programma domenica 26 maggio alle ore 20:45, sarà l’occasione per l’ultimo saluto stagionale dei tifosi gialloblu ai propri beniamini dopo la salvezza conquistata aritmeticamente a Salerno.

Per l’Inter la festa è iniziata da tempo, precisamente dal derby vinto contro il Milan che è valso il ventesimo Scudetto ai neroazzurri. Da lì in poi, la squadra di Inzaghi ha vinto contro Torino e Frosinone, pareggiato contro la Lazio e perso per la seconda volta in questo campionato contro il Sassuolo.

VERONA INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tempo ora di probabili formazioni della diretta Verona Inter, ultima gara di campionato. Gli scaligeri scenderanno in campo con il 4-2-3-1. In porta Montipò, difesa composta da Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola e Cabal. Il duo in mediana sarà Serdar e Folorunsho con Noslin, Suslov e Lazovic trequartisti dietro a Bonazzoli.

La risposta dell’Inter è improntata sul solito 3-5-2 di Inzaghi, ma con diversi cambi tra gli interpreti. Tra i pali Audero, terzetto formato da Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto. A centrocampo ci saranno dal primo minuto Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella e Dimarco. In attacco Arnautovic con Thuram.

VERONA INTER, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi volesse scommettere sull’evento, ecco le quote della diretta Verona Inter. Favorita la squadra ospite a 1.57, pareggio a 4.33 mentre la vittoria scaligera è a 5.25. I quotisti si aspettano un match ricco di gol: non a caso l’Over 2.5 è a 1.57 mentre l’Under a 2.38. Infine, diamo uno sguardo a Gol e No Gol rispettivamente a 1.62 e 2.20.

