Diretta/ Verona Inter (risultato 0-0) streaming video tv: Barella è fuori, si gioca!

DIRETTA VERONA INTER (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Verona Inter avrà inizio alle ore 21:00 e presenta due formazioni alla ricerca dei 3 punti posti in palio in questo turno di campionato. Nerazzurri, forti della vittoria contro la corazzata di Maurizio Sarri in rimonta, avrò a disposizione questo turno per confermare il trend positivo in campionato dopo la vittoria contro l’Empoli di Zanetti. Lukaku sembra rinato ed accanto a lui scalpita Lautaro Martinez per partire dal primo dopo 5 panchine consecutive che pesano al giocatore argentino, al quale gli è stato preferito il connazionale Joaquin Correa. L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha realizzato 17 gol ed è il secondo miglior marcatore del campionato dopo Victor Osimhen del Napoli.

Probabili formazioni Verona Inter/ Quote: Faraoni vs Dimarco, sfida tra ex in fascia

Andamento in trasferta non felice per l’Inter con appena 21 punti collezionati, situandosi, in questa speciale classifica, al nono posto. Verona che all’interno delle proprie mura ne hanno collezionati uno in meno, non male per la posizione in classifica, condizionata da un andamento negativo lontano dallo stadio Bentegodi. Sfida inedita, inoltre, tra Marco Zaffaroni e Simone Inzaghi. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tamèze, Abildgaard, Depaoli; Verdi, Lazovic; Gaich. Allenatore: Marco Zaffaroni INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi (Marco Genduso)

Probabili formazioni Verona Inter/ Diretta tv: Djuric è in leggero vantaggio su Gaich

DIRETTA VERONA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Inter è disponibile sui canali della televisione satellitare, appuntamento riservato agli abbonati che potranno godere anche del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Naturalmente il match viene garantito anche dalla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti: si tratterà qui di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Video/ Frosinone Verona Primavera (1-1) gol e highlights: i Ciociari reggono in 10

VERONA INTER: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Hellas Verona Inter, partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni che raccontano di tredici partite allo stadio “Bentegodi” di Verona. La prima sfida risale al 5 novembre 1989 e i nerazzurri ospiti si imposero 3-0. Il 9 febbraio 1992, invece, la prima affermazione degli scaligeri (1-0) nel match valevole per il campionato di Serie A.

Per trovare il primo pareggio, infine, bisogna arrivare al 5 novembre 2000, 2-2 nel quinto turno di campionato. Tra Hellas Verona e Inter la partita con più gol è quella del 7 febbraio 2016: pareggio per 3-3 con i gol realizzati da Murillo, Helander, Pisano, Ionita, Icardi e Perisic nel finale di gara. L’ultimo incrocio in Veneto è, infine, quello del 27 agosto 2021 vinto 3-1 dai nerazzurri ospiti. (Giulio Halasz)

VERONA INTER: L’HELLAS ADESSO CI CREDE!

Verona Inter, in diretta dallo stadio Bentegodi alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio, si gioca per la 33^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. L’Hellas adesso ci crede davvero: possiamo dire che abbia mancato una bella occasione pareggiando sul campo della Cremonese, ma intanto ha agganciato lo Spezia al quartultimo posto e, viaggiando attualmente a una velocità superiore rispetto a quella dei liguri, ha il destino nelle sue mani potendo anche andare a riprendere altre concorrenti, nello specifico Lecce ed Empoli.

L’Inter però è un’avversaria tosta, che sembra aver ripreso la marcia: aspettando il grande derby di Champions League i nerazzurri hanno rimontato e battuto la Lazio e agganciato Roma e Milan in quarta posizione, rimettendosi in piena corsa per tornare a giocare la principale competizione europea. Sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Verona Inter, mentre aspettiamo che si giochi prendiamoci del tempo per analizzare le potenziali scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

In vista della diretta Verona Inter Marco Zaffaroni deve fare i conti con le indisponibilità di Hrustic, Lasagna e Thomas Henry. A protezione di Montipò giocheranno Dawidowicz, Hien e Magnani mentre in mezzo al campo c’è la possibilità che a fare coppia con Tamèze sia Abildgaard; Faraoni dovrebbe agire a destra (e sarà l’ex della partita) con Depaoli sull’altro versante, poi una zona di trequarti con Verdi, tre gol nelle ultime due partite, naturalmente titolare indiscutibile al fianco di Lazovic, come centravanti il ballottaggio è tra Djuric, favorito, e l’argentino Gaich.

Nell’Inter non ci sarà Skriniar, ma rischia anche Gosens: il tedesco, decisivo domenica scorsa, sarà rimpiazzato da Dimarco che di fatto è il titolare a sinistra, a destra invece dovremmo avere Dumfries perché ancora una volta Darmian scalerebbe in difesa in compagnia di Acerbi e Alessandro Bastoni, con Onana tra i pali. Brozovic il regista di centrocampo, mentre Barella e Calhanoglu saranno le due mezzali; davanti invece Dzeko parte favorito rispetto a Romelu Lukaku, ma Simone Inzaghi deve ancora valutare questa scelta per affiancare un Lautaro Martinez che si gioca il titolo di capocannoniere.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Verona Inter possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,70 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,70 volte la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA