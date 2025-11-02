Diretta Verona Inter, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Bentegodi per la decima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA VERONA INTER (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La storia direbbe che la diretta Verona Inter potrebbe essere una partita segnata in partenza: nei dieci precedenti più recenti, giocati dal campionato 2020-2021 in poi, contiamo infatti ben nove vittorie per l’Inter più un pareggio. L’ultima trasferta dei nerazzurri al Bentegodi è stata poi una vera e propria goleada, con successo degli ospiti per 0-5 sabato 23 novembre 2024, con il Verona che avrebbe fatto una figura migliore al ritorno a San Siro il 3 maggio scorso, perdendo ma “solo” per 1-0. Più in generale, su 68 partite di Serie A si contano solamente quattro vittorie per il Verona a fronte di ventidue pareggi e quarantadue successi per l’Inter, il cui ultimo ko contro l’Hellas risale alla vittoria per 1-0 del Verona al Bentegodi il 9 febbraio 1992.

Probabili formazioni Verona Inter/ Quote: Chivu pensa a Zielinski e Bonny (Serie A, oggi 2 novembre 2025)

Dal 2000 in poi per i gialloblù ci sono stati all’attivo solamente cinque pareggi, chissà se la diretta Verona Inter oggi potrà scrivere una pagina di storia nuova oppure se continuerà il dominio nerazzurro? Dopo la lettura delle formazioni ufficiali, ce lo dirà il campo! VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane. G. Orban. Allenatore: Paolo Zanetti INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, A. Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Inter Frosinone Primavera (risultato finale 4-0): è un trionfo nerazzurro! (1 novembre 2025)

DIRETTA VERONA INTER INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Verona Inter è una partita che verrà trasmesssa unicamente da DAZN che ne ha l’esclusiva. La sfida sarà dunque trasmessa in modalità streaming ed a pagamento. Chi volesse vederla dovrà essere abbonato e accedere al sito o all’applicazione ufficiali.

VERONA INTER, LA SFIDA DELL’ORA DI PRANZO

Si gioca domenica 2 novembre 2025 a partire dalle ore 12:30 nella diretta Verona Inter. Presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi i nerazzurri proveranno ad aggiudicarsi il secondo successo consecutivo al fine di agganciare la Roma, impegnata questa sera invece all’Olimpico della Capitale contro i cugini del Milan.

Moviola di Inter Fiorentina/ Proteste nerazzurre per un rigore non concesso (30 ottobre 2025)

I lombardi arrivano a questa decima giornata di Serie A 2025/2026 dopo aver vinto nel turno infrasettimanale a San Siro contro la Fiorentina con un netto 3 a 0, riscattando immediatamente il KO rimediato nel weekend precedente al Maradona contro il Napoli. Gli uomini di mister Chivu sono così a diciotto punti, come il Milan, al terzo posto.

L’obiettivo è dunque di continuare a fare punti preziosi in modo tale da mantenersi nelle posizioni più alte della classifica. Un discorso simile vale pure per gli scaligeri, visto che si trovano appena fuori la zona retrocessione avendo fino a questo momento guadagnato cinque punti per raggiungere la diciassettesima posizione.

I veneti lo scorso mercoledì hanno ottenuto una sconfitta lontano dalle mura amiche perdendo per 3 a 1 sul campo del Como. In quell’occasione la compagine guidata dal tecnico Paolo Zanetti erano riusciti a trovare il pari momentaneo grazie al gol di Serdar ma sono stati poi travolti nel secondo tempo dalle reti di Posch e di Vojvoda.

VERONA INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Inter: sarà ancora 3-5-2 iniziale con Sommer in porta, Akanji, Bisseck e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco a centrocampo, Esposito e Lautaro Martinez in attacco per la squadra allenata da mister Chivu. Pure gli ospiti dovrebbero iniziare il match puntando sul modulo 3-5-2 con Montipò fra i pali, Nelsson, Bella Kotchap e Valentini nelle retrovie, Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede e Frese nel mezzo, Giovane ed Orban come coppia offensiva.

DIRETTA VERONA INTER, LE QUOTE

Le quote proposte ad esempio da Sisal offrono un quadro piuttosto impietoso per i padroni di casa se si parla dell’esito finale della diretta Verona Inter. Il successo dei gialloblu è infatti una soluzione poco credibile per i bookmakers che pagano appunto il segno 1 addirittura a 8.00. Dovrebbe essere invece tutto facile per gli ospiti almeno sulla carta con il 2 quotato infatti a 1.40 mentre la soluzione relativa al pareggio potrebbe essere un’alternativa interessante con l’x a 4.50.