DIRETTA VERONA JUVENTUS PRIMAVERA, MANCA POCO PER LA CONFERMA DEFINITIVA

Comincia sabato 10 maggio 2025 alle ore 11:00 la diretta Verona Juventus Primavera. Presso l’Antistadio Guido Tavellin di Verona l’Hellas insegue la certezza aritmetica di qualificarsi ai playoff valevoli per lo Scudetto essendo al momento in sesta posizione grazie ai cinquantanove punti sin qui guadagnati. I giovani allenati da mister Sammarco dovranno cominciare in ogni caso la rincorsa alla conquista del campionato passando dai quarti di finale poichè solo la Roma è per adesso certa di partire dalle semifinali.

Video Cesena Verona Primavera (0-5)/ Gol e highlights: ecatombe bianconera!

I gialloblu vengono dall’entusiasmante successo esterno conquistato nei confronti del Cesena Under 20, battuto addirittura per 5 a 0, e puntano a raggiungere proprio i diretti rivali della trentasettesima giornata. La Juventus U20 è infatti in quinta posizione con i suoi sessantadue punti, ed è a sua volta reduce dalla vittoria per 2 a 1 maturata contro il Sassuolo Primavera. Per i bianconeri si tratta non solo di evitare un possibile aggancio in graduatoria ma anche di provare a scavalcare Fiorentina e Sassuolo per scalzare l’Inter dal secondo posto che vale le semifinali.

Video Inter Verona (1-0)/ Gol e highlights: decisivo il rigore di Asllani in avvio! (Serie A, 3 maggio 2025)

DIRETTA VERONA JUVENTUS PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Verona Juventus Primavera è come di consueto su Sportitalia. L’emittente televisiva trasmetterà la partita appunto in chiaro in televisione sintonizzandosi sul canale 60 del digitale terrestre. Chi non disponesse di una tv potrà anche vedere il match in streaming tramite l’applicazione ufficiale.

DIRETTA VERONA JUVENTUS PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Juventus Primavera dovrebbero rispecchiare gli schieramenti di partenza visti nel turno precedente anche a causa delle vittorie conquistate da entrambe le compagini. I giovani scaligeri di mister Paolo Sammarco dovrebbero farsi avanti dal primo minuto adoperando il 3-5-2 con Magro, Nwanege, Kurti, Nwachukwu, Agbonifo, Peci, Dalla Riva, Mogentale, De Battisti, Monticelli e Vermesan. Il modulo scelto invece da mister Francesco Magnanelli per i giovani della Vecchia Signora è il 4-2-3-1 con Radu, Savio, Martinez, Verde, Pagnucco, Boufandar, Ripani, Djahl, Crapisto, Finocchiaro e Vacca.

DIRETTA/ Inter Verona (risultato finale 1-0): Dimarco non trova il raddoppio! (Serie A, 3 maggio 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Scaligeri favoriti ma pronostico abbastanza incerto, questo dicono le quote Snai per il pronostico sulla diretta Verona Juventus Primavera. Ecco allora che abbiamo un valore pari esattamente a 2,00 per il segno 1, contro il 2,95 indicato in caso di successo della Juventus. Si vincerebbe di più in caso di pareggio, grazie al segno X proposto a 3,65.