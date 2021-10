Diretta/ Verona Juventus (Primavera) streaming video tv: scaligeri per il riscatto

DIRETTA VERONA JUVENTUS: PADRONI DI CASA TENTANO L’IMPRESA!

Verona Juventus, in diretta sabato 30 ottobre 2021 alle ore 11.00 presso l’Antistadio Guido Tavellin, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Momento no per gli scaligeri in campionato con quattro sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa dell’Inter. La sfida con la Juventus in calendario è particolarmente delicata ma per i bianconeri c’è anche da tenere in considerazione la scossa che i gialloblu hanno evidenziato nel match contro l’Udinese, 2-1 in Coppa Italia e turno superato per i ragazzi di Corrent.

La Juventus invece continua a crescere ed è in un momento particolarmente brillante, cinque vittorie consecutive per i bianconeri tra campionato e UEFA Youth League, dopo il colpo esterno contro i russi dello Zenit San Pietroburgo è arrivata la vittoria interna contro il Bologna, un 3-2 combattuto ma che ha dimostrato come la determinazione a fare risultato per gli uomini di Zauli sia arrivata a livelli in grado di proiettarli verso il vertice della classifica del campionato Primavera 1.

DIRETTA VERONA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Juventus Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Patuzzo; Coppola, Terracciano, Berbardi, Calabrese; Schirone, Pierobon, Squarzoni; Florio, Bragantini, Bosilj. Risponderà la Juventus allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Senso; Nzouango, Turicchia, Omic, Savona; Bonetti, Muharemovic, Hasa; Chibozo, Turco, Iling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Antistadio Guido Tavellin, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinata al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.



