Diretta Verona Juventus/ Streaming video DAZN: Sarri rischia al Bentegodi (Serie A)

Verona Juventus, che sarà diretta dal signor Davide Massa e si gioca sabato 8 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Gli scaligeri vengono da una settimana in cui hanno messo in mostra tutta la loro sostanza, prima pareggiando in casa del Milan, nonostante l’ultima mezz’ora giocata in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Sofia Amrabat. Poi hanno fermato la corsa della Lazio, bloccata sullo 0-0 nel recupero di mercoledì scorso. La squadra di Ivan Juric è ora a -1 dalla zona Europa e proverà a giocare uno scherzetto anche alla Juventus di Maurizio Sarri, che dopo il tris alla Fiorentina mantiene 3 punti di vantaggio sull’Inter seconda e 4 sulla Lazio terza. All’andata i bianconeri hanno vinto in rimonta contro il Verona, ribaltando il vantaggio di Veloso con le reti di Ramsey e Cristiano Ronaldo su rigore. 1-3 per la Juventus nell’ultimo precedente a Verona il 30 dicembre 2017 con reti di Matuidi e Dybala (doppietta), il Verona non batte la Juventus in casa dal 2-1 dell’8 maggio 2016 con reti di Luca Toni su rigore e Viviani.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Juventus non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 209 di Sky, ovvero DAZN1. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet anche per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Verona Juventus, sabato 8 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Il Verona allenato da Juric dovrebbe scegliere il 3-4-2-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Silvestre, Rarhami, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Verre, Zaccagni, Stepinski. La Juventus guidata in panchina da Sarri sarà chiamata a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Szcezny, Cuadrado, Bonucci, De Light, Alex Sandro, Pjanic, Rabiot Bentancur, Douglas Costa, Ronaldo, Higuain.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Verona e Juventus, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 7.00, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 4.00 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 1.50. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.90 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA