DIRETTA VERONA JUVENTUS/ Video streaming tv: Hellas spesso ostica per la Signora

DIRETTA VERONA JUVENTUS: TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Verona Juventus, dobbiamo ricordare una storia lunga e gloriosa, che comprende persino un doppio confronto in Coppa dei Campioni nel 1985-1986, che in riva all’Adige non hanno ancora digerito. Il Verona può consolarsi pensando di essere in striscia positiva contro la Juventus da tre partite: vittoria gialloblù per 2-1 sabato 8 febbraio 2020, poi il doppio pareggio per 1-1 dello scorso campionato, domenica 25 ottobre 2020 allo Stadium bianconero all’andata e sabato 27 febbraio scorso al Bentegodi nel ritorno.

Allargando lo sguardo agli ultimi dieci precedenti, la Juventus passa al comando con cinque vittorie più tre pareggi a fronte dei due successi dell’Hellas, però il Verona resta una rivale ostica per una Vecchia Signora di certo non in grande forma. Nel mirino potrebbe esserci addirittura l’aggancio in classifica, se questa sera a Verona dovessero vincere i padroni di casa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VERONA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del massimo campionato di cui sette su dieci in esclusiva ad ogni giornata. La partita al Bentegodi sarà fra queste, per cui sarà visibile solo in questa modalità.

VERONA JUVENTUS: SFIDA DI GRANDE FASCINO…

Verona Juventus, in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 30 ottobre 2021, sarà senza dubbio una delle partite più interessanti dell’undicesima giornata di Serie A. Infatti, sarà un bivio delicatissimo per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che affronteranno la diretta di Verona Juventus con la necessità di vincere, obiettivo non facile però contro l’Hellas che arriva dal pareggio di Udine ma soprattutto da una sola sconfitta nelle sette partite giocate da quando è arrivato Igor Tudor in panchina.

La Juventus invece arriva dalla dolorosa sconfitta casalinga contro il Sassuolo, culmine di dieci giornate in cui di soddisfazioni ce ne sono state poche. Al momento infatti i bianconeri sarebbero fuori dalla zona Coppe, più vicini all’ultimo posto che non al primo, con un attacco che segna poco e una difesa comunque non così formidabile (in entrambe le voci faceva meglio Andrea Pirlo). In campionato dunque non si può più sbagliare, serve solo vincere per i bianconeri: saranno capaci di farlo stasera in Verona Juventus?

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Verona Juventus. Per i padroni di casa dovrebbe tornare titolare Simeone, eroe del poker contro la Lazio, affiancato da Barak e Caprari sulla trequarti, secondo il modulo 3-4-2-1. A centrocampo dovremmo vedere Ilic e Veloso, mentre le fasce saranno affidate a Faraoni a destra e Lazovic a sinistra, infine in difesa ecco una retroguardia a tre con Dawidowicz, Günter e Ceccherini a protezione di Montipò.

Nella Juventus invece dovrebbe riposare Morata, con Chiesa avanzato al fianco di Dybala nella coppia d’attacco. Tra i pali torna Szczesny, davanti a lui potrebbero esserci ancora Bonucci e De Ligt, con Danilo a destra e Alex Sandro favorito a sinistra. Infine, a centrocampo McKennie dovrebbe allargarsi sulla fascia così come Cuadrado, lasciando a Locatelli e Bentancur il cuore della mediana.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Verona Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti bianconeri sono certamente favoriti sulla carta e il segno 2 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a valori molto simili per le altre due possibilità, con il segno X che è quotato a 3,75 e il segno 1 che varrebbe invece 3,85 volte la posta in palio.

