Diretta/ Verona Juventus streaming video tv: bianconeri lanciati (Primavera)

DIRETTA VERONA JUVENTUS PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO

Verona Juventus, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 15.00 presso l’Antistadio Hellas Verona, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1. Bianconeri lanciati, al primo posto in classifica in coabitazione con Bologna, Torino e Fiorentina. Dopo aver cominciato con un pareggio sul campo del Sassuolo la stagione la Juventus ha infilato tre vittorie consecutive, battendo Udinese, Empoli e Atalanta e agganciando il treno di testa.

Diretta/ Verona Sampdoria (risultato finale 2-1): prima vittoria per gli scaligeri

Il Verona è ancora in attesa della sua prima vittoria stagionale, finora per gli scaligeri 3 pareggi, l’ultimo nella scorsa sfida di campionato in cui i gialloblu hanno rimontato 2 gol ai campioni d’Italia dell’Inter, e una sconfitta sul campo del Sassuolo. Il 30 ottobre 2021 il Verona ha vinto con un secco 2-0 l’ultimo precedente nel campionato Primavera disputato in casa contro la Juventus, al 30 aprile 2018 risale l’ultima vittoria bianconera in Veneto col punteggio di 1-3.

DIRETTA/ Inter Verona Primavera (risultato finale 2-2): nerazzurri beffati all'85'!

VERONA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Juventus Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

DIRETTA/ Empoli Verona (risultato finale 1-1): Kallon entra e pareggia i conti

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Juventus Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Hellas Verona. Per il Verona, Salvatore Bocchetti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boseggia; Calabrese, El Wafi, Signorini; Riahi, Schirone, Patanè, Bernardi, Joselito; Bragantini, Cazzadori. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Scaglia, Valdesi, Dellavalle, Huijsen, Rouhi; Pisapia, Nonge, Hasa; Strijdonck, Turco N., Yildiz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA