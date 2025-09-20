Diretta Verona Juventus streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi sabato 20 settembre 2025

DIRETTA VERONA JUVENTUS (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

L’avvio al Bentegodi di questa diretta vede la Juventus prendere subito in mano il pallino del gioco, gestendo il possesso palla con ordine e provando a costruire trame offensive grazie ai movimenti continui delle punte. Il Verona per ora si difende con compattezza, cercando di chiudere gli spazi centrali e di ripartire in velocità.

DIRETTA/ Parma Verona Primavera (risultato finale 3-0): tris e primato emiliano! (20 settembre 2025)

Qualche scintilla non è mancata: Lloyd Kelly è stato punito per un fallo in attacco dopo un contrasto deciso, con l’arbitro Rapuano che non ha avuto dubbi a fermare l’azione. Poco dopo è arrivato anche il primo cartellino giallo del match, sventolato a Federico Gatti per un intervento in ritardo. (agg. Gianmarco Mannara)

Probabili formazioni Verona Juventus/ Quote: Vlahovic o David? (Serie A, oggi 20 settembre 2025)

DIRETTA VERONA JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Naturalmente la storia descrive una netta superiorità bianconera nella diretta Verona Juventus, partita che nel campionato di Serie A è già stata giocata per 68 volte nella storia con ben trentanove successi per la Juventus a fronte di diciannove pareggi e appena dodici successi per il Verona. I numeri non cambiano se facciamo riferimento solo ai dieci precedenti più recenti: sei vittorie per la Juventus, tre pareggi e un solo successo per il Verona, 2-1 casalingo sabato 30 ottobre 2021.

Per di più, da quel momento poi gli scaligeri hanno raccolto solamente un pareggio nelle successive sette partite contro la Juventus, che nello scorso campionato di Serie A 2024-2025 vinse entrambi gli incontri con i veneti. In particolare, lunedì 26 agosto 2024 al Bentegodi la diretta Verona Juventus terminò con un netto 0-3 esterno, poi i bianconeri vinsero anche il ritorno in casa con il 2-0 di lunedì 3 marzo scorso.

DIRETTA/ Verona Cremonese (risultato finale 0-0): Audero insuperabile (Serie A, 15 settembre 2025)

VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Zanetti. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bremer, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Rugani, David, Cabal. Allenatore: Igor Tudor. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERONA JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Verona Juventus in tv sarà tecnicamente una diretta streaming video, come per le sette partite di ogni giornata di Serie A che sono visibili in esclusiva solo per gli abbonati di DAZN.

ESAME ALLO STADIO BENTEGODI

Una favorita d’obbligo che però ha bisogno di risposte, la diretta Verona Juventus potrebbe essere introdotta così verso la partita della quarta giornata di Serie A che ci attende alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 settembre 2025, naturalmente dallo stadio Marcantonio Bentegodi del capoluogo scaligero.

La Juventus di Igor Tudor ci arriva a punteggio pieno in campionato, ma con questioni aperte, perché nelle ultime due partite ha incassato sette gol. Di positivo c’è la straordinaria capacità di reagire e lottare fino all’ultimo, che ha portato alla vittoria contro l’Inter e al pareggio con il Borussia Dortmund in Champions League, l’attacco è in grande spolvero ma la difesa ha perso lo status di punto di forza diventando un punto di domanda.

Proverà ad approfittarne il Verona di Paolo Zanetti, anche se per i gialloblù evidentemente si tratterà di un compito difficile dopo un modesto inizio di campionato. Vero che forse contro la Cremonese il Verona avrebbe meritato più di un pareggio, manca tuttavia ancora la vittoria che sarebbe splendido conquistare nel big-match di oggi.

Di certo i veneti avranno ben poco da perdere, la Juventus invece vuole continuare ad essere devastante in attacco, ma ritrovando anche la compattezza dietro. Ci attendiamo risposte molto significative, siamo curiosi di scoprire se potranno arrivare già oggi dalla diretta Verona Juventus…

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Paolo Zanetti dovrebbe puntare sul modulo 3-4-1-2 nelle probabili formazioni per la diretta Verona Juventus. In porta Montipò; difesa a tre con Unai Nunez e Nelsson, la terza maglia disponibile dovrebbe andare a Frese che è favorito su Bella-Kotchap. A centrocampo linea a quattro per gli scaligeri, con gli esterni Belghali e Bradaric ai fianchi di Serdar e Akpa Akpro, il reparto offensivo invece dovrebbe prevedere Bernede alle spalle degli attaccanti Orban e Giovane.

Lievemente diverso il modulo 3-4-2-1 di Igor Tudor. In porta Di Gregorio, davanti a lui Gatti e Kelly sembrano certi del posto mentre Bremer potrebbe essere insidiato da Cabal; in mediana sembra essere tutto chiaro, con Kalulu, Thuram, Locatelli e Cambiaso da destra a sinistra, interessanti i dubbi nell’attacco della Juventus. La certezza è Yildiz; con lui sulla trequarti uno fra Koopmeiners e Openda, mentre davanti si giocano il posto Vlahovic e David.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai cosa dicono circa il pronostico sulla diretta Verona Juventus? Gli ospiti bianconeri sono favoritissimi e il segno 2 è quotato a 1,55. Potrebbe essere intrigante il pareggio a quota 3,80, infine per i coraggiosi (o magari tifosi dell’Hellas), il segno 1 varrebbe ben 6,50 volte la giocata.