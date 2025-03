DIRETTA VERONA LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Fino a meno di dieci anni fa non avevamo precedenti significativi per la diretta Verona Lazio Primavera, la storia è cambiata dal 2016 in poi e adesso possiamo contare nove precedenti ufficiali. Sicuramente domina la Lazio Primavera in questo testa a testa, la formazione biancoceleste può vantare infatti ben sei vittorie contro i gialloblù scaligeri, a fronte di un paio di pareggi e una sola vittoria per l’Hellas, che si impose con un 2-0 casalingo nel match disputato domenica 15 aprile 2018, quindi ormai ben sette anni fa, che in ambito Primavera sono un’era geologica.

Il match d’andata di questa stagione risale invece a domenica 20 ottobre scorso, la Lazio aveva vinto per 2-1 in casa con i gol di Mahamadou Baldé e Federico Serra, vanificando il momentaneo pareggio ospite ad opera di Richi Agbonifo. Si arriverà quindi in doppia cifra oggi per la diretta Verona Lazio Primavera, chi festeggerà questo traguardo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VERONA LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Un grande scontro per il Campionato Primavera come la diretta Verona Lazio Primavera, che storicamente accende gli animi dei supporters delle tifoserie, sarà seguita ancora una volta da dal canale 60 del digitale terrestre o anche in diretta streaming video tramite il sito dell’emittente televisiva.

SAMMARCO E PIROZZI PUNTANO AI PLAYOFF

Il pomeriggio della trentesima giornata del campionato Primavera inizierà con la diretta Verona Lazio Primavera in campo alle 13,00 di sabato 15 marzo. Entrambe le squadre si trovano fuori dalla zona playoff ma sono distanti un solo punto tra di loro.

Il Verona di Sammarco si trova al nono posto in classifica e arriva da una sconfitta amara in casa del Lecce. Delusione anche per la Lazio di Pirozzi che ha perso l’ultima partita in casa contro il Monza e cerca punti per accorciare sul Milan sesto.

VERONA LAZIO PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni andando a vedere le possibili scelte dei due allenatori. Il Verona di Sammarco giocherà con un 4-4-2 con Monticelli e Vermesan come riferimenti offensivi. Sugli esterni agiranno Pavanati e Agbonifo mentre la difesa sarà confermata e vedrà Nwanege, Kurti, Nwachukwu e De Battisti a difesa della porta di Magro.

Sarà un 4-3-3, invece, il modulo scelto dalla Lazio di Pirozzi che si affiderà ad una retroguardia formata da Zazza, Bordon, Bordoni e Milani a difesa della porta di Renzetti. Cuzzarella, D’Agostini e Farcomeni comporranno il tridente offensivo chiamato a riscattare l’ultima prestazione sotto tono.

VERONA LAZIO PRIMAVERA, LE QUOTE

Secondo i bookmakers come GoldBet il pareggio è quotato a 3.55, stesso valore pari alla quota della vittoria della Lazio, la quota più bassa è invece la vittoria del Verona con un valore di 1.87