Diretta Verona Lazio/ Streaming video DAZN: match molto intrigante! (Serie A)

DIRETTA VERONA LAZIO: CONTINUA LA RINCORSA BIANCOCELESTE

Verona Lazio, che sarà in diretta dallo stadio Bentegodi, si gioca alle ore 15:00 di domenica 11 aprile: la partita è valida per la 30^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Sfida molto interessante: i biancocelesti arrivano dalla vittoria interna sullo Spezia che li ha rilanciati in ottica Champions League, il sogno quarto posto non è affatto sfumato ma chiaramente oggi (senza Simone Inzaghi, risultato positivo al Coronavirus) bisognerà prendersi una vittoria e poi sperare che le squadre davanti rallentino, poi mantenere la costanza nei risultati.

Il Verona è in forma: ha vinto sul campo del Cagliari sabato scorso, e si è ripreso l’ottavo posto a scapito del Sassuolo. Più in alto è difficile che vada, considerando che la Roma è a +10; Ivan Jurici, destinato all’addio, vorrà allora blindare questa posizione che sarebbe ottima e a conferma della crescita del club negli ultimi due anni. Aspettando che la diretta di Verona Lazio prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione circa le scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VERONA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Lazio verrà trasmessa su DAZN1: il canale è disponibile al numero 209 del decoder di Sky, e dunque sarà aperto ai clienti della televisione satellitare che, però, abbiano sottoscritto il loro abbonamento da almeno tre anni. In alternativa bisognerà ovviamente abbonarsi alla piattaforma DAZN, che permetterà la visione della partita in diretta streaming video – utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone – oppure tramite una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LAZIO

In Verona Lazio l’Hellas deve fare a meno di Lovato: per sostituirlo è pronto Dawidowicz, titolare nella difesa a tre con Ceccherini e Dimarco ma comunque insidiato da Gunter, che sembra poter superare i problemi fisici e dunque potrebbe anche tornare titolare. Non così Kalinic, che nella migliore delle ipotesi si dovrà accomodare in panchina; davanti giocherà Lasagna con il supporto degli intoccabili Zaccagni e Barak, a centrocampo invece vanno per la conferma Tamèze e Miguel Veloso che si avvarranno del supporto di Faraoni e Lazovic, schierati come sempre sulle corsie esterne.

La Lazio recupera Luis Alberto, ma perde Manuel Lazzari e Joaquin Correa: dunque Marusic si sposta a destra con Lulic che rientra titolare a sinistra, mentre in attacco il partner di Immobile sarà Caicedo che è preferito a Muriqi. Per il resto, possibile l’avvicendamento Musacchio-Patric in difesa perché lo spagnolo non è al meglio; Acerbi e Stefan Radu completerebbero il reparto a protezione di Reina (ormai titolare a scapito di Strakosha), Sergej Milinkovic-Savic e Lucas Leiva opereranno in mezzo al campo senza alcuna sorpresa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Verona Lazio, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,60 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2,10 volte l’importo investito con questo bookmaker.

