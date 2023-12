DIRETTA/ Verona Lazio video streaming tv: biancocelesti avanti nei precedenti (Serie A, 10 dicembre 2023)

DIRETTA VERONA LAZIO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Verona Lazio evidenzia una partita che vedo affrontarsi mister Baroni e Sarri. Le due squadre in passato si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 69 partite. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione biancoceleste che ha ottenuto in 27 occasioni la vittoria. Le restanti partite hanno visto trionfare il Verona in 20 occasioni mentre in 22 il risultato di pareggio. I gol totali realizzati dalla Lazio risultano essere 106 contro gli 82 degli scaligeri. Tra i migliori bomber di questa partita troviamo nomi di grandi attaccanti come Ciro Immobile che al momento realizzato nuove reti; Giovanni Simeone che di reti ne ha fatte cinque così come argentino Hernan Crespo.

Con quattro gol c’è invece il campione del Luca Toni. Tra le partite più importanti da segnalare c’è sicuramente quella vinta nel 2001/2002 dalla Lazio con il risultato di 5-4. Dal 2002 al 2012 le due formazioni ci sono più ritrovate in campo alla luce della differenza di categoria che incombeva. Torno raffrontarsi solamente il 10 gennaio 2012 in Coppa Italia quando la Lazio davanti 10.000 spettatori riuscì ad avere la meglio. Verona che tornò alla vittoria il 22 dicembre 2013 nel campionato di serie A avendo la meglio tra le mura amiche del Bentegodi. L’ultima volta con le squadre si sono affrontate stato il 6 febbraio 2023 con il pareggio con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

VERONA LAZIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Verona Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Verona Lazio sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

TRASFERTA PER GLI UOMINI DI SARRI

La diretta Verona Lazio, in programma sabato 9 dicembre alle ore 15:00, racconta della 15esima giornata di Serie A. I padroni di casa sono riusciti ad ottenere un punto dalla trasferta di Udine grazie alla rete di Henry al settimo minuto di recupero del secondo tempo. Questo pareggio è stato il secondo di fila per Baroni dopo quello messo a referto nella gara interna con il Lecce. Prima di queste due X erano arrivate ben sei sconfitte di fila che stavano mettendo a serio rischio la situazione del Verona, ora sempre in salita ma comunque ad un solo punto dalla salvezza virtuale.

La Lazio in settimana ha prenotato un posto ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 1-0 il Genoa con gol di Guendouzi. Questo successo senza subire il gol è stato il terzo di fila in tre competizioni diverse avendo vinto 2-0 in Champions League con il Celtic (doppietta Immobile) e 1-0 col Cagliari grazie al lampo di Pedro. Vittorie che fanno bene al morale dopo che il mese di novembre aveva regalato ben poche gioie all’Aquila biancoceleste, uscita sconfitta con Bologna e Salernitana.

VERONA LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Lazio vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-3-3. In porta Montipò, difesa a quattro che vede da destra a sinistra Faraoni, Amione, Hien e Terracciano. A centrocampo Duda, Folorunsho e Suslov a chiudere il reparto. In attacco intoccabile Ngonge, fiducia in Djuric e Lazovic titolare.

La Lazio replica con il medesimo assetto tattico. Tra i pali Provedel, retroguardia composta da Lazzari, recupero di Casale, Gila e Marusic. Nella zona nevralgica del campo l’MVP in Coppa Italia Guendouzi, Rovella in regia e Luis Alberto che sembra aver recuperato. In attacco Felipe Anderson, Immobile e il tanto atteso rientro di Zaccagni.

VERONA LAZIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Verona Lazio danno favorita la squadra ospite a 1.95. Secondo bet365, l’1 fisso è offerto a 4.20 mentre il segno X del pareggio a 3.40.

L’Over 2.5 lo troviamo quotato a 2.15, più alto rispetto all’Under con la stessa soglia a 1.67. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.











