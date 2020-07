Diretta Verona Lazio/ Streaming video tv: Ivan Juric vuole l’ottavo posto (Serie A)

Verona Lazio è in diretta dallo stadio Bentegodi, valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: si gioca alle ore 19:30 di domenica 26 luglio. Per gli scaligeri la stagione è terminata dal punto di vista degli obiettivi: reduci dal pareggio di Torino, sono ampiamente salvi e hanno avvicinato in maniera sensibile la zona europea, un grande campionato sotto la guida di Ivan Juric che ora come ultimo traguardo potrebbe provare a strappare l’ottavo posto al Sassuolo. La Lazio invece porterà a conclusione un torneo che alla fine sarà deludente: fino all’inizio di marzo sognava concretamente lo scudetto, la lunga sosta per il Coronavirus e la necessità di giocare ogni tre giorni hanno messo a ludo i limiti di una rosa corta che ha pagato dazio agli infortuni e alla scarsa condizione fisica. Così, adesso Simone Inzaghi rischia addirittura di chiudere al quarto posto: sarebbe chiaramente molto meno di quanto ipotizzato, anche se guardando il bicchiere mezzo pieno la squadra ha sicuramente fatto un salto di qualità. Vediamo adesso quali sono i dubbi e le certezze da parte dei due allenatori: aspettando che la diretta di Verona Lazio prenda il via possiamo analizzare più nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Lazio viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto questa partita di Serie A è riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky e potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, seguire questa sfida di campionato anche grazie al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare con l’applicazione Sky Go, da installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LAZIO

Juric prova a recuperare Kumbulla per Verona Lazio: in caso di forfait del giovane veneto, la linea difensiva sarà composta ancora una volta da Rrahmani, Gunter ed Empereur che si piazzeranno davanti a Marco Silvestri. Avanzano i due laterali che sono Faraoni da una parte e Lazovic dall’altra; in mezzo al campo rientra Sofyan Amrabat che era squalificato al Grande Torino, e che formerà la consueta coppia con Miguel Veloso chiamato a impostare la manovra. Davanti potrebbe essere confermato Borini, che farebbe il trequartista insieme a Verre, Pessina o Zaccagni; come prima punta può tornare Di Carmine dal primo minuto, con la concorrenza di Salcedo e Stepinski.

La Lazio ha ritrovato alcuni dei suoi infortunati: al Bentegodi Luis Alberto farà ancora la mezzala e Jony dovrebbe prendersi la corsia sinistra (in ballottaggio con Marusic), mancherà ancora Lucas Leiva e dunque possibile regia per Cataldi che si gioca il posto con Parolo, l’altro interno sarà Sergej Milinkovic-Savic mentre a destra correrà Manuel Lazzari. Davanti, Immobile fa coppia con Caicedo ma Joaquin Correa è pronto a subentrare a gara in corso essendosi ristabilito; nel terzetto difensivo stagione finita per Stefan Radu, c’è però Patric che completerà la linea davanti a Strakosha, nella quale Acerbi e Luiz Felipe vanno verso la conferma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico su Verona Lazio abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il favore del pronostico sorride ai biancocelesti ma siamo comunque in una situazione incerta, dove il segno 1 per la vittoria intera vale 3,50 volte la somma messa sul piatto mentre l’ipotesi del successo fuori casa, identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto puntato. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte la giocata.

