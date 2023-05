DIRETTA/ Verona Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (27 maggio 2023)

DIRETTA VERONA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per dare il via alla diretta di Verona Lecce Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Il Verona Primavera è reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate, ma in precedenza stava facendo bene e così ha preso la salvezza, la classifica ora per i giovani gialloblù ci parla di 43 punti totali, frutto di dieci vittorie, tredici pareggi e dieci sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti del Verona è solo di un soffio negativa (-1), grazie ai 45 gol segnati a fronte dei 46 subiti.

Il Lecce Primavera ultimamente ha un po’ rallentato la sua andatura, ma naturalmente i giovani giallorossi restano la magnifica capolista (già matematica) del campionato, dal momento che la classifica ci parla di 64 punti totali, frutto di diciannove vittorie, sette pareggi e altrettante sconfitte fino a questo momento, tanto che la differenza reti del Lecce è ovviamente assai positiva (+25), a causa di 54 gol segnati a fronte dei 29 invece subiti. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Verona Lecce Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERONA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Lecce Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre che trasmetterà gli aggiornamenti da tutti i campi con la Diretta Gol dell’ultima giornata. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

VERONA LECCE PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Verona Lecce Primavera, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 13.00 presso il Sinergy Stadium di Verona, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. Entrambe le squadre festeggeranno i rispettivi conseguimenti nella regular season. Il Verona ha conquistato una brillante salvezza matematica dopo l’ultimo pareggio in casa del Cagliari, con gli scaligeri che hanno capitalizzato un eccellente girone di ritorno.

Il Lecce ha invece chiuso la questione primo posto prendendosi la matematica prima piazza dopo l’ultimo pari interno contro l’Atalanta, risultato che ha garantito ai salentini di restare a +4 rispetto alle seconde, Torino e Fiorentina. Nel match d’andata Lecce vincente di misura sul Verona, nel campionato Primavera le due formazioni non si affrontano in casa degli scaligeri dal 18 settembre 2021, 0-2 per il Lecce il risultato in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Lecce Primavera, match che andrà in scena al Sinergy Stadium di Verona. Per il Verona, Paolo Sammarco schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boseggia, El Wafi, Calabrese, Caia, Bernardi, Gomez, Cazzadori, Ebenguè, Bragantini, D’Agostino, Cisse. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; McJannet, Vulturar, Berisha; Corfitzen, Burnete, Salomaa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCE VERONA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.

