DIRETTA VERONA LECCE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Verona Lecce, il nostro obiettivo è quello di capire chi tra le due compagini può avere o meno il favore del pronostico da un punto di vista numerico. In questo modo cercheremo anche di dare un peso diverso a quello che avverrà sul rettangolo verde una volta iniziata la partita. Partiamo con i padroni di casa, squadra che cerca di puntare sull’atletismo anche se questo comporta una serie di rischi. Il primo in assoluto è che la squadra subisce in media 0,8 gol negli ultimi minuti del match, ovvero quelli che vanno dal 75esimo fino allo scadere. Sotto questo punto di vista però il Lecce non si direbbe che potrebbe approfittarne molto, visto che parliamo di una squadra che ha segnato in questa stagione solo 5 gol in quella fascia oraria.

Ma il Lecce potrebbe far conto sulla difesa che in queste ultime tre partite ha subito solamente 0,9 reti rispetto all’1,2 che invece è stato preponderante con Giampaolo in panchina. Quindi mettetevi comodi perché sarà una partita assolutamente da non perdere, ci vediamo al prossimo aggiornamento con il commento live della diretta di Verona Lecce, cominciamo! VERONA (3-5-1-1): Montipò; D. Coppola, Ghilardi, Valentini; Tchatchoua, Duda, Serdar, Niasse, Frese; Suslov, Tengstedt. Allenatore: Paolo Zanetti LECCE (4-3-3): W. Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; L. Coulibaly, Pierret, Helgason; Tete Morente, Krstovic, N’Dri. Allenatore: Marco Giampaolo (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VERONA LECCE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Verona Lecce sarà un’esclusiva di DAZN. La piattaforma trasmetterà a pagamento questo incontro di Serie A tramite l’applicazione ed il suo sito ufficiali. La gara sarà mandata in onda anche in televisione sul canale Zona Dazn 214 di Tivùsat.

VERONA LECCE, SQUADRE A RISCHIO RETROCESSIONE

Si gioca domenica 11 maggio 2025 alle ore 15:00 la diretta Verona Lecce. Presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona l’Hellas ospita i pugliesi in un match che potrebbe essere decisivo per decretare chi dovrà retrocedere in Serie B. I padroni di casa sono al momento in quindicesima posizione con trentadue punti, al pari del Parma alle loro spalle ma vengono da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali patita contro un avversario di caratura ben superiore come l’Inter. Gli scaligeri hanno il destino nelle loro mani e non possono permettersi di compiere passi falsi.

Lo stesso discorso vale pure per gli ospiti, adesso in diciassettesima posizione con ventisette punti. I giallorossi, a più uno dal Venezia e a due lunghezze di distacco dall’Empoli, devono mantenersi fuori dalla zona retrocessione per non rischiare di finire a giocare nel campionato cadetto. Pure i salentini sono reduci da un KO subito per mano di un’altra squadra di primissimo livello, ovvero il Napoli, ma, come dimostrato nel pari maturato con l’Atalanta, non hanno alcuna intenzione di rinunciare a lottare.

VERONA LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Lecce ci preannunciano un 3-4-1-2 con Montipò, Ghilardi, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric, Suslov, Tengstedt e Sarr per quanto riguarda lo schieramento iniziale scelto da mister Zanetti, non potendo impiegare gli infortunati Dawidowicz, Harroui e Faraoni, per i veneti. I salentini guidati invece dal tecnico Marco Giampaolo dovrebbero pesentarsi dall’inizio usando il 4-2-3-1 con Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibaly, Kaba, Pierotti, Helgason, Morente e Krstovic, complici le assenze forzate di Gonzalez, Marchwinski e Jean.

DIRETTA VERONA LECCE, LE QUOTE

I bookmakers sembrano concordare nel suggerire i padroni di casa come possibili favoriti per l’esito finale della diretta Verona Lecce, almeno stando alle quote fornite alla vigilia. Agenzie di scommesse come Snai e Sisal non credono dunque nella vittoria degli ospiti, pagata da entrambe a 3.75, ed il pareggio è invece il secondo risultato meno probabile considerando che l’x è fissato a 3.00. La vittoria dei gialloblu è infine la soluzione più plausibile come pronostico ed è per questo che il segno 1 viene quotato rispettivamente a 2.10 e 2.20.