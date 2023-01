Diretta/ Verona Lecce streaming video tv: gli uomini di Baroni al Bentegodi (Serie A)

DIRETTA VERONA LECCE: TEST SCALIGERO PER I RAGAZZI DI BARONI

La diretta di Verona Lecce, in programma sabato 21 gennaio alle 15:00, racconta di un match fondamentale per le speranze di salvezza dei veneti. I gialloblu infatti hanno recuperato quattro punti in altrettante gare al Sassuolo, ma la sconfitta di San Siro con l’Inter ha frenato l’imbattibilità a due partite consecutive. La salvezza dista sette punti e partite casalinghe come queste sono importantissime per ritrovare fiducia e punti. L’avversario però non è dei più agevoli: il Lecce arriva dai pareggi con Spezia e Milan dopo aver vinto consecutivamente Atalanta, Sampdoria e Lazio.

Insieme all’Inter, il Verona è l’ultima squadra a non aver mai pareggiato in casa. Fattore negativo se si pensa che in nove partite, sono state sette le sconfitte che hanno affossato gli scaligeri. Appaiono lontani i tempi in cui le gare al Bentegodi rappresentavano una minaccia per tutti. Il Lecce fuori casa fa più fatica che tra le mura amiche, ma rimane comunque a galla con nove punti in altrettante partite che mettono la base per un campionato tranquillo, soprattutto se considerano l’invidiabile stato di forma casalingo dei pugliesi.

VERONA LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Verona Lecce sarà disponibile in esclusiva su DAZN, dove troverete tutte le gare del campionato di calcio di Serie A. Attraverso l’acquisto dell’abbonamento mensile o annuale, sarà possibile consultare Verona Lecce anche in diretta tv attraverso Zona DAZN, acquistando il servizio sul sito di Sky e collegandosi sul canale di riferimento.

La diretta streaming video, sempre offerta da DAZN, è possibile visualizzarla su ogni dispositivo come computer, smartphone, tablet o console di gioco.

VERONA LECCE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Lecce vedono gli uomini di Zaffaroni scendere in campo col 3-4-2-1. Montipò in porta, in difesa Dawidowicz farà reparto con Hien e Ceccherini. Depaoli agirà sulla destra con Doig sul lato opposto mentre nella zona nevralgica del campo troviamo Sulemana e Tameze. Tutto confermato anche in avanti con Kallon e Lazovic a supporto dell’unica punta Djuric.

Solito 4-3-3 anche per il Lecce di Baroni che schiera Gendrey, Baschirotto, Umititi e Gallo davanti a Falcone. Blin, Hjulmand e Gonzalez formano il centrocampo dei pugliesi, un misto tra qualità e quantità che sembra ben funzionare fin qui. Il tridente è sempre quello: l’ex SPAL Strefezza, il giocatore di proprietà del Milan Colombo e Di Francesco che pian piano si è conquistato una maglia da titolare inamovibile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per scommettere sulla diretta Lecce Verona le troviamo così riportate su Snai: 2.45 in favore dei padroni di casa, favoriti, a 3.05 il pareggio e infine a 3.25 il colpo esterno leccese. Molto simile la quota che riguarda Gol e No Gol: 1.85 contro 1.87. L’Over 2.5 è dato a 2.20.













