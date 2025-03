DIRETTA VERONA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

La storia recente è forse più equilibrata del previsto verso la diretta Verona Milan Primavera, con quattro vittorie per parte più ovviamente un paio di pareggi negli ultimi dieci precedenti ufficiali, che sono stati giocati dal mese di maggio 2018 in poi. Importa relativamente anche il fattore campo, dal momento che due vittorie del Verona e una del Milan sono arrivate in trasferta, infine ci colpisce la differenza fra gli ultimi due campionati. Infatti nella scorsa stagione il Verona aveva vinto entrambe le partite, per 2-3 in casa del Milan all’andata e 1-0 in Veneto al ritorno.

I rossoneri si sono presi invece una secca rivincita sabato 2 novembre scorso, nella partita d’andata dell’attuale campionato. I gol di Alessandro Bonomi nel primo tempo e di Filippo Scotti ed Ernesto Perin nella ripresa decretarono infatti un perentorio 3-0 rossonero, ma la diretta Verona Milan Primavera è aperta ad ogni esito, in base a quanto ci hanno detto gli ultimi anni… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VERONA MILAN PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Verona Milan Primavera sarà trasmessa su Sportitalia e in streaming gratuito sul sito e l’app di Sportitalia.

VERONA MILAN PRIMAVERA, IN CERCA DI PUNTI

Il 2 marzo 2025 andrà in onda la diretta Verona Milan Primavera, una partita chiave per la corsa ai playoff nel campionato Primavera. I gialloblù, attualmente noni con 40 punti, sono a sole tre lunghezze dalla zona playoff e cercano un risultato positivo per avvicinarsi alle prime sei posizioni.

Il Milan, invece, occupa già un posto nella griglia playoff, essendo quinto con 47 punti, ma vuole consolidare la sua posizione e restare in scia delle prime della classe.

Nonostante il fattore campo possa giocare a favore del Verona, i rossoneri partono nettamente favoriti: hanno segnato più gol e ne hanno subiti meno rispetto agli avversari, dimostrando una maggiore solidità in entrambe le fasi di gioco.

Tuttavia, il Verona arriva a questa sfida con il morale alto dopo il travolgente 5-0 inflitto al Torino nell’ultimo turno, un successo che ha dato fiducia alla squadra. Il Milan, dal canto suo, ha battuto l’Atalanta per 2-1 e vuole dare continuità ai propri risultati. All’andata i rossoneri si imposero con un netto 3-0, un risultato che dimostra la differenza di valore tra le due squadre, ma il Verona è pronto a giocarsi le sue carte per provare a ribaltare i pronostici.

VERONA MILAN PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Milan si schiererà con il 4-3-3: Longoni tra i pali, Magni, Paloschi, Parmiggiani e Magni in difesa. A centrocampo Hodzic, Eletu e Comotto si occuperanno della costruzione del gioco, mentre il tridente offensivo sarà composto da Bonomi, Turco e Ibrahimovic.

Il Verona di Sammarco risponderà con Magro in porta, Philippe, Kurti, Nwachukwu e Corradi in difesa. A centrocampo Cruz, Szimionas, Dalla Riva e Monticelli avranno il compito di dettare i tempi di gioco, mentre in attacco Pavanati e Vermesan cercheranno di mettere in difficoltà la difesa rossonera.