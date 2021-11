DIRETTA/ Verona Milan Primavera video streaming tv: arbitra Luca Zucchetti

DIRETTA VERONA MILAN PRIMAVERA: L’ARBITRO

Oggi la diretta di Verona Milan Primavera sarà affidata al fischietto della sezione di Foligno Luca Zucchetti, che pure per l’occasione dovrebbe venir accompagnato oggi dagli assistenti Miniutti e Lazzaroni. Volendo ora fissare ora nostra attenzione proprio sul primo direttore di gara, notiamo pre che questo in stagione ha già messo da parte ben sette presenze in campo di cui una sola per le categorie giovanili (Coppa Italia Primavera).

Ampliando la nostra analisi possiamo ricordare pure che Zucchetti in carriera ha già incontrato il Verona primavera, per la precisione una volta sola, nella sfida contro il Parma nel campionato primavera 2 del 2019-20. Un solo testa a testa tra l’arbitro e il Milan primavera pure, registrato nella 11^ giornata della primavera 2 del 2019-20, quando i rossoneri affrontarono l’Udinese. (agg Michela Colombo)

DIRETTA VERONA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

VERONA MILAN: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Verona Milan, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 12.45 presso l’Antistadio Guido Tavellin, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato Primavera 1. Scaligeri reduci da un’importante vittoria casalinga contro la Juventus, dopo tre sconfitte consecutive il Verona ha battuto i bianconeri che stanno rincorrendo la vetta della classifica ed hanno regalato un’importante boccata d’ossigeno alla classifica dei gialloblu, che avevano comunque superato anche l’ostacolo Udinese in Coppa Italia prima di battere la Juve.

Il Milan continua a navigare in cattive acque ed è ora penultimo in classifica dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, alla quale si è aggiunta quella subita contro il Porto in UEFA Youth League. Ai rossoneri non sta riuscendo il cambio di passo cercato dopo il campionato della scorsa stagione, in cui la squadra allenata da Giunti si era trovata a ridosso della zona play off, senza però centrare il definitivo salto di qualità, così come quest’anno finora le soddisfazioni sono state poche per i Giovani Diavoli.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Verona Milan Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kivilla, Redondi, Calabrese, Turra, Yeboah, Pierobon, Bosilj, Minocci, Bragantini, Colistra, Coppola. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Tolomello, Alesi; Traoré, Rossi, Capone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marc’Antonio Bentegodi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



