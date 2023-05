DIRETTA/ Verona Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA VERONA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Verona Milan Primavera sta finalmente per farci compagnia. Tra queste due squadre i precedenti non mancano: solo dal marzo 2016 ne sono andati in scena 10, con un bilancio che è quasi in equilibrio ma sorride comunque all’Hellas, forte di quattro vittorie contro le tre dei rossoneri. All’andata è finita 1-1; il Milan non vince in trasferta proprio da quel giorno di marzo di 7 anni fa, quando si era imposto per 3-0 grazie ai gol realizzati da Luca Vido, Ivan De Santis e Patrick Cutrone (tutti nomi importanti), chiudendo in inferiorità numerica per l’espulsione di Francesco Bordi.

L’ultimo successo interno del Verona è stato roboante: novembre 2021, dunque nello scorso campionato, un incredibile 5-1 firmato dalla doppietta di Philip Yeboah, i rigori di Silvio Antonio Squarzoni e David Flakus Bosilj e l’autorete di Nosa Edward Obaretin. Per il Milan la rete della bandiera l’aveva realizzata Filippo Tolomello, all’inizio del secondo tempo ma con la squadra già sotto di quattro gol; adesso non ci resta che vedere quello che succederà oggi, a tale proposito possiamo davvero metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti sul terreno di gioco, perché finalmente è arrivato il momento di vivere insieme la delicatissima diretta di Verona Milan Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Milan Primavera viene garantita, come sempre, da Sportitalia: in questo caso l’emittente la trasmetterà in televisione sul suo canale principale, che è appunto Sportitalia ed è disponibile al numero 60 del vostro telecomando. La partita del campionato 1 sarà poi fruibile, in questo caso con la modalità della diretta streaming video e quindi utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, tramite il sito sportitalia.com o ancora installando e attivando l’app Sportitalia sui vostri device.

VERONA MILAN PRIMAVERA: SI RISCHIA ANCORA!

Verona Milan Primavera, che sarà diretta dal signor Edoardo Gianquinto, si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 17 maggio: valida per la 32^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023, mette a confronto due squadre che devono raccogliere gli ultimi punti per salvarsi, perché rischiano ancora qualcosa. Il Verona, che venerdì scorso ha perso a Empoli, ha 4 punti di vantaggio sull’Atalanta che oggi è la squadra che dovrebbe giocare il playout per non retrocedere: una vittoria di fatto lo metterebbe al riparo da ulteriori guai.

Lo stesso di fatto si può dire del Milan, che ha un punto in meno rispetto all’Hellas: i giovani rossoneri, particolarmente ondivaghi nel corso della stagione, arrivano dal pareggio nel derby con il quale hanno mancato il definitivo salto verso la sicurezza. Adesso noi speriamo che la diretta di Verona Milan Primavera ci regali un bello spettacolo; nell’attesa che la partita prenda il via possiamo fare la nostra rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, e dunque ci prendiamo del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN PRIMAVERA

Sarà un 3-4-1-2 quello di Paolo Sammarco per Verona Milan Primavera: come sempre si punta sul bomber Caia e su Cazzadori nel reparto avanzato, il trequartista sarà Florio che naturalmente godrà della collaborazione di due mediani come Rihai e Joselito, pronti ad alzarsi e attaccare l’area avversaria. Bragantini e Bernardi agiranno sulle corsie esterne; in difesa, l’Hellas dovrebbe confermare la linea composta da Matyjewicz, Calabrese e El Wafi che si disporrà a protezione del portiere Boseggia.

Nel Milan mancherà Casali: il terzino destro allora potrebbe farlo uno tra Jan-Carlo Simic e Bartesaghi con Coubis e Dorian Paloschi in mezzo, Bozzolan a sinistra e Devis Vasquez che intanto matura esperienza con la Primavera. Ignazio Abate potrebbe poi cambiare in mezzo, mandando Foglio o Malaspina a comandare un centrocampo completato dagli interni Zeroli e Stalmach; davanti invece si dovrebbe rimanere con Hugo Cuenca, El Hilali e Chaka Traoré ma occhio alla concorrenza di Diego Sia per la corsia mancina.

