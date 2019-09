Diretta Verona Milan/ Streaming video e tv: Juric sfida Giampaolo (Serie A)

Verona Milan, che viene diretta dal signor Gianluca Manganiello, è il primo posticipo serale nella terza giornata del campionato di Serie A 2019-2020: le due squadre scendono in campo alle ore 20:45 di domenica 15 settembre. I rossoneri tornano nella “fatal Verona” dove hanno lasciato per strada due scudetti, e vogliono conferme dopo la vittoria di misura sul Brescia: primi punti con la nuova squadra per Marco Giampaolo, che deve ancora trovare le necessarie risposte in un progetto che, dopo il ko di Udine all’esordio, sembra poter decollare tra dubbi e scelte ancora da definire. Per quanto riguarda il Verona, l’impatto con il nuovo campionato è stato del tutto positivo: prima il pareggio interno contro il Bologna, poi il colpo del Via del Mare contro il Lecce. Ivan Juric ha sfruttato al meglio un calendario favorevole e adesso, contro la prima big della stagione, proverà a prendersi altri punti che saranno utilissimi più avanti, quando si definirà la corsa per la salvezza. Aspettando la diretta di Verona Milan, andiamo a studiare il modo in cui i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Bentegodi, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

Juric affronta Verona Milan con il 3-4-2-1: le mezzepunte a supporto del centravanti – Stepinski favorito sull’ex Pazzini – dovrebbero essere Zaccagni e Verre, mentre in difesa Kumbulla contende la maglia a Dawidowicz per completare il reparto con Rrahmani e Gunter, davanti al portiere Silvestri. Spazio poi a Faraoni e Lazovic che dovrebbero correre sulle corsie laterali; in mezzo al campo Miguel Veloso si incaricherà della regia con Sofyan Amrabat che dovrebbe essere il suo partner. Giampaolo ha invece in mente l’albero di Natale, dunque davanti stesso modulo rispetto all’Hellas con Calhanoglu e Suso favoriti per accompagnare Piatek; in difesa invece si gioca a quattro, con Calabria e Ricardo Rodriguez terzini e la coppia centrale Musacchio-Alessio Romagnoli che si disporrà davanti a Gianluigi Donnarumma. Qualche dubbio a centrocampo: l’unico sicuro del posto sembra essere Bennacer visto l’infortunio di Lucas Biglia, anche le quotazioni di Paquetà restano alte mentre Kessié è favorito su Krunic, attenzione però alla possibilità che a scalare sulla mezzala sia Calhanoglu con l’inserimento sulla trequarti di Rebic, che scalpita per la sua prima partita con la maglia rossonera.

Per il pronostico su Verona Milan analizziamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: rossoneri ampiamente favoriti, come si vede già dal valore posto sul segno 2 che è di 1,67 volte la somma messa sul piatto. L’eventualità del successo dell’Hellas, regolata dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 5,50 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, andreste a vincere 3,65 volte la cifra investita.



