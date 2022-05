DIRETTA/ Verona Milan video streaming tv: i due precedenti infausti per il Diavolo

DIRETTA VERONA MILAN: I TESTA A TESTA

La diretta di Verona Milan ci parlerà di una partita potenzialmente delicata per i rossoneri, perché è “fatale” ricordare che il Milan ha di fatto perso due scudetti con altrettante sconfitte a Verona, la prima nel 1973 a vantaggio della Juventus e la seconda nel 1990, quando invece ne approfittò il Napoli. Il bilancio complessivo tuttavia è favorevole al Milan, perché nelle 59 partite disputate nel campionato di Serie A si contano ben ventotto vittorie per i rossoneri, a fronte di ventuno pareggi e appena dieci successi del Verona, anche se due sono appunto entrati nella storia del calcio.

Per i rossoneri è pericolosa soprattutto la trasferta in riva all’Adige: su 29 precedenti ci sono infatti dieci vittorie dell’Hellas (cioè tutte quelle del Verona) più otto pareggi e undici successi esterni per il Milan, che questa sera dunque dovrà evitare di vivere una “fatale Verona 3”, anche se poi in ogni caso resteranno altre due giornate a disposizione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERONA MILAN: PIOLI PUÒ CHIUDERE LA PRATICA!

Verona Milan, in diretta domenica 7 maggio 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Rossoneri chiamati a rispondere alla vittoria dell’Inter contro l’Empoli, con i nerazzurri che si sono momentaneamente ripresi la vetta della classifica con un punto di vantaggio. Milan che dovrà però scacciare anche i fantasmi del passato, con gli Scudetti del 1973 e del 1990 lasciati proprio sul prato del “Bentegodi” in epiloghi rimasti nella storia.

Il Verona dalla sua continua a marciare a ritmo europeo in una delle migliori stagioni della sua storia recente, anche se gli scaligeri difficilmente riusciranno a inserirsi per un eventuale settimo posto e la Conference League. Il Milan in queste ultime tre partite può permettersi anche un pareggio nella tabella di marcia, superati i difficili scogli dei match contro Lazio e Fiorentina la squadra di Pioli si avvicina a uno Scudetto che manca dall’ormai lontano 2011.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Verona Milan, match che andrà in scena al Bentegodi di Verona. Per il Verona, Andrea Soncin schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Rafael Leao, Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.73.











