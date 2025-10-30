Diretta Verona Milano streaming video Rai: orario e risultato live del big-match della Superlega di volley, oggi giovedì 30 ottobre 2025

DIRETTA VERONA MILANO (RISULTATO FINALE 3-0): SCALIGERI A PUNTEGGIO PIENO!

Con un 25-20 nel terzo set Verona chiude a proprio favore la sfida contro Milano. Dopo due set molto combattuti gli ospiti hanno ceduto nel terzo, con Verona che ha sfruttato l’inerzia delle due rimonte piazzate nel finale dei due precedenti parziali. Seconda sconfitta consecutiva per Milano, Verona invece vince e convince restando a punteggio pieno a quota 9 punti in testa alla classifica del massimo campionato maschile di volley. (agg. di Fabio Belli)

VERONA MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche il giovedì sera sarà in compagnia del grande volley in chiaro su Rai Sport grazie alla diretta Verona Milano in tv, con RaiPlay oppure anche (su abbonamento) VBTV per seguire invece il posticipo in diretta streaming video.

DIRETTA VERONA MILANO RAIPLAY

VENETI A UN SET DALLA VITTORIA!

Verona si porta a un set dalla vittoria, vincendo 25-22 anche il secondo set nella sfida di campionato contro Milano. Ancora una volta Milano non è riuscita a capitalizzare delle fasi positive nel corso del parziale, gli ospiti si sono trovati a condurre sul 19-21 ma il finale è stato di nuovo tutto di marca scaligera, con un mini-parziale di 6-1 che ha portato sul 2-0 nella conta dei set la formazione ospitante. (agg. di Fabio Belli)

RIMONTA SCALIGERA NEL PRIMO SET!

Primo set che va ad appannaggio degli scaligeri nella sfida tra Verona e Milano nel massimo campionato di volley maschile. 25-22 il punteggio in favore dei padroni di casa che si sono resi protagonisti di un gran finale di set. Milano si era portata a condurre sul 7-12 prima e sul 13-16 poi, ma la progressione veronese di lì in poi è stata inarrestabile, con un parziale di 12-6 che ha chiuso il set. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Siamo pronti per seguire la diretta Verona Milano, posticipo che metterà di fronte due squadre reduci da risultati opposti nello scorso turno di Superlega. La Rana Verona aveva servito il bis sul campo di Grottazzolina con un perentorio 0-3, dimostrando la netta differenza di valore fra le due formazioni, con Darlan e Mozic autori di 13 punti a testa illuminati dalla regia di Micah Christenson, premiato come MVP del match. L’esame era sicuramente più impegnativo per Milano, che infatti è uscita sconfitta per 3-1 dalla trasferta di Piacenza.

Il primo set avrebbe potuto girare il match, invece l’Allianz lo ha perso per 28-26, con grande onestà il libero Damiano Catania ha dichiarato che “ce lo siamo un po’ mangiato”, prima di un eccellente secondo parziale che però ha causato la reazione di Piacenza: “Non siamo stati in grado di opporci alle loro transizioni e anche al loro servizio nel terzo e quarto parziale”. Adesso però è già il momento di tornare in campo, parola alla diretta Verona Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERONA MILANO: UN POSTICIPO INTRIGANTE PER LA RANA

Gli scaligeri hanno iniziato il nuovo campionato a ritmo fortissimo e allora la diretta Verona Milano sarà un posticipo davvero intrigante per chiudere la terza giornata, turno infrasettimanale della Superlega di volley maschile. Appuntamento da non perdere alle ore 20.30 di stasera, giovedì 30 ottobre 2025, al Pala Agsm AIM della città veneta.

In copertina allora dobbiamo mettere proprio i padroni di casa della Rana Verona, le cui intenzioni ambiziose erano già state rese evidenti in estate dall’ingaggio di Fabio Soli, l’allenatore dello scudetto di Trento che è sceso verso il basso corso dell’Adige per passare alla guida di Verona, desiderosa di migliorare ulteriormente il quarto posto dell’anno scorso.

Il cammino scaligero era stato eccellente in stagione regolare, poi i playoff avevano portato solo delusioni e quindi adesso servirebbe un ultimo salto di qualità per lottare ai vertici del volley italiano. Naturalmente per valutare ciò bisognerà aspettare, al momento però i veneti hanno 6 punti in classifica e quindi non avrebbero potuto iniziare meglio la Superlega 2025-2026.

Nella prima giornata il successo casalingo per 3-1 contro Piacenza, cioè proprio la squadra che aveva eliminato Verona nei playoff della scorsa primavera, poi la netta vittoria per 0-3 sabato scorso a Grottazzolina per restare al comando insieme alla sola Trento. Le rivali nel frattempo hanno giocato ieri per l’infrasettimanale, arriverà la risposta scaligera nella diretta Verona Milano?

DIRETTA VERONA MILANO: COME CI ARRIVANO I LOMBARDI?

Finora abbiamo parlato solamente dei padroni di casa, per presentare la diretta Verona Milano dobbiamo quindi adesso analizzare anche l’inizio di stagione degli ospiti dell’Allianz Milano. Due anni fa c’era stato uno straordinario terzo posto, battendo nel corso dei playoff Piacenza e Trento per conquistare il podio del campionato e un posto in Champions League. La scorsa stagione ha visto quindi Milano impegnata su due fronti, arrivando ai playoff in Champions League e ai quarti in campionato dopo il sesto posto in stagione regolare.

Niente acuti clamorosi ma la conferma che comunque il volley si è ben consolidato a Milano anche al maschile, sebbene qui resti la divisione con il Vero Volley che infatti gioca a Monza, a differenza del settore femminile. Il nuovo campionato è cominciato con un emozionante successo per 3-2 contro Modena, la seconda giornata però ha portato la sconfitta per 3-1 a Piacenza e ora c’è un’altra trasferta molto impegnativa per l’Allianz, i meneghini sapranno sorprenderci nella diretta Verona Milano?