DIRETTA/ Verona Milano (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due! (basket A1)

DIRETTA VERONA MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente arrivati alla palla a due di Verona Milano. Lo scorso 30 ottobre le due squadre si sono incrociate al Mediolanum Forum, e l’Olimpia aveva dominato: era finita 78-54, con un primo quarto clamoroso da 23-6 e un secondo tempo nel quale Milano aveva nuovamente allungato su una Scaligera che aveva invece alzato la voce nel secondo periodo. Un clinic per Nicolò Melli: 13 punti e 9 rimbalzi tirando 5/6 dal campo, a pareggiare la sua quota di punti erano stati poi DeShaun Thomas e Giampaolo Ricci mentre Brandon Davies e Billy Baron si erano fermati a 9.

Verona era stata tenuta a un pessimo 18,5% dall’arco (5/27): 0/11 complessivo per Alessandro Cappelletti, Aric Holman, Davide Casarin e Xavier Johnson, l’unico giocatore in doppia cifra per la Tezenis era stato Karvel Anderson che in uscita dalla panchina aveva segnato 10 punti, tirando 2/5 dal perimetro e 4/4 ai liberi. Adesso per noi è arrivato il momento di scoprire cosa succederà sul parquet dell’AGSM Forum: finalmente i giocatori sono pronti e quindi noi possiamo metterci comodi e lasciare che siano loro a raccontarci l’esito della partita, la diretta di Verona Milano sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA MILANO (RISULTATO 0-0): IL PRECEDENTE

Nel parlare della diretta di Verona Milano abbiamo accennato alla grande tradizione di queste due squadre: il momento culminante è forse arrivato nel 1991, quando Verona Milano è stata la finale di Coppa Italia. Un’edizione passata alla storia: per la prima volta, e anche unica (cosa che resterà così qualora l’attuale format fosse confermato), il torneo era stato vinto da una squadra militante in Serie A2. Verona infatti avrebbe vinto quel campionato ottenendo la promozione, e da quel momento avrebbe inaugurato il suo scintillante ciclo; tuttavia quel 21 febbraio di 32 anni fa era ancora in Serie A2 quando aveva battuto per 97-85 l’Olimpia, sul parquet di Bologna dove il giorno precedente era stata eliminata Livorno (Milano invece aveva fatto fuori Reggio Emilia). Il coach di quella Scaligera dei miracoli era Alberto Bucci, che poi avrebbe reso grande la Virtus Bologna; in campo c’erano Russ Schoene e Tim Kempton, Paolo Moretti, Riccardo Morandotti – che avrebbero seguito il loro allenatore – e Alessandro Frosini che alle V nere sarebbe invece arrivato con Ettore Messina, nel 1997. Una finale che si ricorda ancora oggi, anche se il contesto di questa Verona Milano è decisamente cambiato… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA MILANO: UNA GRANDE CLASSICA!

Verona Milano, in diretta dall’AGSM Forum alle ore 17:00 di domenica 16 aprile, si gioca per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È quasi un testa-coda: la Scaligera infatti si ritrova all’ultimo posto in classifica dopo aver perso a Brescia, una Pasqua amara per Verona perché nello stesso turno hanno vinto Reggio Emilia, Napoli e Scafati generando così una situazione pessima per una squadra che non sta riuscendo a incamerare punti utili per mettersi al sicuro in chiave salvezza.

L’Olimpia invece è ripartita dopo un periodo abbastanza complicato: vittoria roboante contro Pesaro e due punti recuperati alla Virtus Bologna (così come a Tortona), prosegue l’inseguimento al primo posto in regular season che è comunque un obiettivo da tenere in conto ma non troppo pressante per Ettore Messina. Staremo a vedere cosa succederà tra poche ore nella diretta di Verona Milano; mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali di questa bella partita all’AGSM Forum.

DIRETTA VERONA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Milano non sarà disponibile, perché questo match non è tra i tre che sono regolarmente selezionati per essere trasmessi sui canali della nostra televisione. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VERONA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta di Verona Milano, dovendo anche ricordare come ci sia stato un periodo in cui questa partita era un grande incrocio tra due squadre sulla breccia, due grandi piazze che rappresentavano ottimamente il nostro basket in Europa. Adesso le cose sono cambiate: Verona è mancata alla Serie A1 per ben 20 anni, è tornata ma chiaramente deve fare i conti con uno scenario molto complesso, e dunque la salvezza rimane parecchio complicata anche se per come stanno le cose è certamente possibile.

Milano la conosciamo bene: tornata una corazzata come nei giorni migliori, in Italia può vincere sempre e comunque ma quest’anno ha mancato sia la Supercoppa che la Coppa Italia, e soprattutto in Eurolega non ha ancora quel passo che le permetta di giocarsi il titolo, nonostante due playoff consecutivi e la Final Four del 2021 in questa stagione una squadra comunque competitiva (perché lo ha dimostrato) è andata in crisi in inverno ed è rimasta fuori dalla post season. Resta lo scudetto per salvare tutto, o comunque mettere una pezza; poi, eventualmente, si faranno considerazioni di tipo diverso…











