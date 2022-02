Diretta Verona Modena/ Streaming video Rai: obiettivi opposti (volley)

DIRETTA VERONA MODENA: EMILIANI FAVORITI!

Verona Modena, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Rocco Brancati, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, domenica 20 febbraio 2022, presso l’AGSM Forum della città veneta per la nona giornata di ritorno del campionato di Superlega di volley maschile. Sarà dunque una serata in compagnia della grande pallavolo, perché la diretta di Verona Modena metterà di fronte due formazioni che sono espressione di piazze storiche, con gli emiliani naturalmente in primo piano anche da questo punto di vista.

Bisogna dire però che la classifica delinea prospettive differenti per le due formazioni: il Verona Volley cerca punti che sarebbero fondamentali, perché la posizione di classifica dei veneti è complicata, vicini ai playoff ma anche alla zona retrocessione. Situazione differente per la Leo Shoes PerkinElmer Modena, che chiuderà sicuramente la stagione regolare nelle prime quattro posizioni, ma ha il dovere di provare a non essere “l’ultima ruota” di questo quartetto. Cosa succederà quindi in Verona Modena?

DIRETTA VERONA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Modena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 57 che è la “casa” della Superlega di volley maschile. Questo significa che la partita di pallavolo sarà visibile anche in diretta streaming video per tutti tramite il sito oppure la app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VERONA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la diretta di Verona Modena sarà particolarmente delicata per i padroni di casa. La classifica è ancora in bilico: gli scaligeri – facendo la situazione prima delle partite del weekend – sono solamente un punto sotto la zona playoff ma anche appena due sopra la zona retrocessione, tra l’altro con le ulteriori incognite dovute al non uguale numero di partite giocate. Inutile fare calcoli: bisogna fare il massimo dei punti, innanzitutto per evitare guai e magari poi per prendersi la soddisfazione di andare ai playoff. Certo, contro Modena il pronostico non è favorevole: serve l’impresa…

Modena invece domenica scorsa ha perso al tie-break la grande sfida contro Perugia, partita che ha confermato il grande valore degli emiliani ma pure il fatto che manca ancora qualcosa per attaccare la leadership di Perugia. Realisticamente, l’obiettivo fattibile per Modena potrebbe essere contendere il terzo posto a Trento per poi dare tutto ai playoff, dove le “fantastiche 4” potrebbero regalarci emozioni straordinarie. Modena è l’unica non impegnata in Europa, il che da una parte è un peccato ma dall’altra potrebbe essere un vantaggio. Ora però c’è da vincere a Verona…



