Diretta Verona Monza Primavera streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata.

DIRETTA VERONA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo al via della diretta Verona Monza Primavera, che per l’Hellas rappresenta anche un’occasione per vendicarsi dei brianzoli: infatti l’anno scorso i playoff sono sfuggiti proprio a causa della sconfitta di Monzello all’ultima giornata. Il Verona, dopo aver schiantato il Cesena con un 5-0 senza alcuna discussione, aveva pareggiato in casa contro la Juventus: mancata l’occasione per l’aggancio, era comunque arrivato a 60 punti contro i 63 dei bianconeri, ma comunque con due punti di vantaggio su Milan e Cagliari. Dunque, quadro chiaro: sarebbe bastata una vittoria contro un Monza del tutto tranquillo per assicurarsi la post season, magari anche con il quinto posto.

Invece, per la squadra allenata da Paolo Sammarco quel sabato era finito nel peggiore dei modi: nonostante la sconfitta interna della Juventus contro l’Empoli – poi retrocesso al playout – il Verona aveva perso contro il Monza per effetto del gol di Nené all’inizio del secondo tempo. Milan e Cagliari avevano vinto, spezzando il sogno scaligero; ecco perché la diretta Verona Monza Primavera rappresenta qualcosa più dei semplici tre punti in palio per la squadra di casa, ora seguiamola insieme perché finalmente si va in campo per giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA VERONA MONZA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

È Sportitalia che come emittente garantisce la diretta Verona Monza Primavera, che in diretta streaming video rimane disponibile sul sito ufficiale o su SI Solo Calcio.

VERONA MONZA PRIMAVERA: PUNTI IMPORTANTI!

Per la diretta Verona Monza Primavera siamo in campo alle ore 16:30 di domenica 24 agosto, e la partita è valida per la seconda giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026. Una sfida intrigante: il Verona arriva dal pareggio sul campo dell’Atalanta, il Monza ha perso in casa ma solo su rigore, e contro l’Inter campione.

Insomma: una partita tra due squadre che potrebbero stupire, del resto va ricordato che nel campionato scorso il Verona ha fatto un salto di qualità importante e ha lottato sino all’ultimo per un posto nei playoff, alla fine venendo escluso dalla post season per un solo punto ma destando un’ottima impressione.

Il Monza dal canto suo non ha demeritato: la squadra brianzola puntava a una salvezza senza troppi sussulti ed è quello che ha ottenuto, addirittura con otto lunghezze di vantaggio sul Bologna che ha giocato il playout per un passo molto positivo.

Confermarsi non è mai semplice e questa stagione sarà un’importante cartina di tornasole per entrambe le squadre, ma intanto è il momento di parlare della diretta Verona Monza Primavera e allora possiamo farlo anche attraverso le potenziali scelte che i due allenatori opereranno con le loro formazioni tra poco.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MONZA PRIMAVERA

Gioca con un 3-5-2 l’Hellas di Paolo Sammarco, nella diretta Verona Monza Primavera bisogna subito citare la conferma di Vermesan che settimana scorsa ha già aperto con una doppietta, a fargli compagnia in attacco potrebbe essere Akale con gli esterni di centrocampo Martini e De Battisti che corrono e danno una mano sia alla fase offensiva che a quella difensiva, abbassandosi sulla linea di Feola, Popovic e Tagne che proteggono il portiere Castagnini. In mezzo invece il Verona si dovrebbe disporre con Szimionas e Pavanati sulle mezzali, a fare da playmaker basso il titolare sarà Peci.

Il Monza di Oscar Brevi va in campo con un 3-4-1-2, dunque modulo molto simile: qui è Reita che si piazza tra le linee per fare il trequartista e gli attaccanti sono due con Mout e Zanni a cercare i gol decisivi. Linea difensiva a tre con Villa, Albè e Colonnese che si piazzano davanti al portiere Vailati; Scaramelli e Attinasi non dovrebbero avere problemi a vedersi confermata la loro maglia sulle corsie esterne (il primo è anche il capitano della squadra brianzola), in mezzo al campo il tandem dovrebbe essere formato da Ballabio e Monguzzi ma attenzione alla candidatura di Ganci.