Diretta/ Verona Monza Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: Agbonifo, alto! (13 aprile 2024)

DIRETTA VERONA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Hellas Verona U19 e Monza U19 è ancora saldamente bloccato sull’1 a 0 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo quest’oggi al Sinergy Stadium, il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti i veneti suonano la carica intorno al 50′ con una conclusione di Agbonifo finita in ogni caso alta sopra la traversa. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA VERONA MONZA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per i molti appassionati del campionato Primavera sarò possibile gustarsi in diretta, davanti a un televisore, anche questa partita tra Verona e Monza Primavera in chiaro, visibile a tutti, grazie al canale Sportitalia, al numero 60 del digitale terrestre. Se vi trovate in giro, potrete comunque vedere la partita in diretta streaming video su telefonino, computer o tablet grazie al sito www.sportitalia.com e alla relativa app.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni Primavera di Hellas Verona U19 e Monza U19 sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu insistono con Ajayi al 14′, venendo ben disinnescato da Mazza. Gli ospiti guidati da mister Oscar Brevi replicano verso il 24′ centrando un palo con il neo entrato Martins, inserito appunto al 20′ per sostituire Fernandes a causa di un infortunio. Fino a questo momento il direttore di gara Marco Di Loreto, proveniente dalla sezione di Terni, non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo questo pomeriggio. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Hellas Verona U19 e Monza U19 valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1 è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle prime fasi dell’incontro i padroni di casa allenati dal tecnico Sammarco iniziano molto bene la sfida riuscendo infatti a passare in vantaggio immediatamente al 4′ grazie alla rete messa a segno da Ajayi, agevolato da un colpo di testa errato da parte di Colombo. Ecco le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA – Toniolo, Dalla Riva, Nwanege, Riahi, Patane, D’Agostino, Ajayi, Agbonifo, Cazzadori, Corradi, Popovic. A disposizione: Ravasio, Marchetti, Dentale, Bancila, Szimionas, Caneva, Valenti, Fagoni, De Rossi, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco. MONZA – Mazza, Colombo, Lupinetti, Marras, Ravelli, Berretta, Kassama, Fernandes, Ferraris, Capolupo, Domanico. A disposizione: Ciardi, Bagnaschi, Diene, Dell’Acqua, Martins, Zoppi, Giubrone, Nene, Brugarello, Graziano, Popovic. Allenatore: Oscar Brevi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta di Verona Monza Primavera ci terrà compagnia fra pochissimi minuti, che possiamo utilizzare per capire come le due squadre arrivano alla partita. Il Verona Primavera sta navigando tranquillo a metà graduatoria, è anche discretamente in forma se si pensa che i giovani scaligeri nelle ultime sei giornate hanno raccolto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta per toccare quota 38 punti in classifica, frutto complessivamente di nove vittorie, undici pareggi e otto sconfitte, con equilibrio anche tra i gol segnati e subiti (+2 di differenza reti).

Il Monza Primavera invece sta lottando per la salvezza ed è quindi stato prezioso il ritorno alla vittoria nell’ultima giornata, dopo quattro sconfitte consecutive: la classifica per i giovani brianzoli parla di 26 punti, frutto di cinque vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte, per cui si capisce che la salvezza è l’obiettivo fondamentale dei lombardi. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Verona Monza Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCALIGERI RIVOGLIONO VINCERE

Si gioca oggi pomeriggio, 13 aprile 2024, la sfida in diretta tra Verona Monza Primavera: il calcio di inizio è previsto per le ore 1500. I giovani scaligeri sono reduci dal pareggio 2-2 in casa del Torino, un modo per rialzare la china dopo il 4-1 dalla Roma. Prima del ko coi giallorossi erano arrivate due vittorie contro Milan e Sampdoria.

Il Monza ha finalmente trovato una gioia in un campionato che si stava trasformando in un incubo. Dopo i ko contro Empoli, Torino, Sassuolo e Genoa consecutivi con un solo gol fatto e otto subiti, i biancorossi hanno trionfato contro la Fiorentina in casa in virtù del gol di Kassama al 49esimo, il quarto minuto della ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MONZA PRIMAVERA

Per avvicinarci alla partita andiamo a vedere le probabili formazioni che verranno schierate oggi da Verona Monza e Primavera: gli scaligeri scenderanno in campo con un conservativo 3-5-2. Tra i pali Toniolo, linea difensiva composta da Popovic, Corradi e De Battisti. A centrocampo, da destra verso sinistra, ci saranno Dalla Riva, Riahi e D’Agostino. In attacco Cazzadori farà coppia con Ajayii.

Il Monza si schiererà a specchio con lo stesso modulo degli avversari, quel 3-5-2 utilizzato anche da mister Palladino. In porta Mazza, difesa schierata a tre con Ravelli, Kassama e Postiglione. Zoppi e Capolupo agiranno da esterni larghi con Diene, Lupinetti e Colombo ad occupare la zona nevralgica del campo. In attacco ci sarà spazio invece per Antunovic e Ferraris.

QUALI QUOTE PER VERONA MONZA PRIMAVERA?

E ora andiamo a vedere quali sono le quote suggerite per le scommesse della diretta Verona Monza Primavera: i favori del pronostico sono tutti per i veneti quotati a 1.73. Secondo bwin, la X vale 3.70 mentre il 2 fisso è a 3.60.

L’Over 2.5, dunque almeno tre gol in tutto il match, dato a 1.53 contro il 2.24 del segno opposto. Chiudiamo con Gol a 1.52 e No Gol a 2.25.











