DIRETTA VERONA MONZA/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 12 (Serie A, 5 novembre 2023)

DIRETTA VERONA MONZA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Verona Monza vede due squadre affrontarsi per la tredicesima volta all’interno della propria storia. Spulciando i precedenti si notano ben tre vittorie per il Monza; altrettanti risultati di pareggio e 6 successi Verona. La prima sfida tra queste due formazioni è arrivata nel 1997 con il risultato di 3-2 in favore del Verona. Monza che risponde con il pesante 5-1, nel 1998. Nel 2008 il Verona riesce a espugnare il campo del Monza ottenendo il successo con il risultato di 2-3, si trattava del campionato di serie C.

Verona che risponde al 5-1 del 1998, ottenendo lo stesso risultato, ma in trasferta, nel settembre 2010. Tra il 2012 e il 2020 nessuna sfida prima di ritrovarsi contro in serie A all’interno della scorsa stagione. Gara di andata terminata con la vittoria per 2-0 per il Monza grazie alle reti di Carlos Augusto e Colpani e sfida di ritorno pareggiata con il risultato di 1-1. Ad andare in rete Simone Verdi per il Verona e Stefano Sensi per i brianzoli. (Marco Genduso)

VERONA MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Monza non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

VERONA MONZA: SCALIGERI IN SERIE NEGATIVA

Verona Monza sarà in diretta dallo stadio “Bentegodi” di Verona, alle ore 12:30 di domenica 5 novembre: si gioca per la undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Gara che si preannuncia equilibrata tra due compagini che hanno tenuto lo stesso ritmo fino a poche settimane fa: gli scaligeri hanno ottenuto otto punti prima di perdere tre partite consecutive contro Frosinone, Napoli e Juventus. I brianzoli, invece, veleggiano a quota tredici punti dopo il pareggio casalingo contro l’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA VERONA MONZA

Verona Monza, sfida in programma allo stadio “Bentegodi” di Verona, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa veneta tutti a disposizione e unico dubbio tra Lazovic e Suslov per supportare Ngonge e Djuric. I biancorossi di mister Raffaele Palladino, invece, dovranno rinunciare a Izzo e Caprari oltre lo squalificato Gomez.

VERONA MONZA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Verona Monza possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3.15 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.35 volte l’importo investito con questo bookmaker.

