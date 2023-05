DIRETTA VERONA NAPOLI/ Video streaming tv: partenopei salvi con una vittoria

DIRETTA VERONA NAPOLI: GLI SCENARI

Ci apprestiamo a vivere la diretta di Verona Napoli, e dunque possiamo anche analizzare più da vicino gli scenari che riguardano le due squadre. C’è poco da dire sulla Scaligera, unica squadra insieme a Varese e Treviso che non abbia obiettivi per cui giocare: se però le altre due sono salve, come già detto Verona è in questa situazione perché la retrocessione aritmetica è arrivata domenica scorsa, se vogliamo l’unico desiderio di Alessandro Ramagli sarebbe quello di chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico e, allo stesso tempo, andare in doppia cifra di successi in un campionato comunque giocato con orgoglio.

Napoli invece la salvezza la deve ancora conquistare: i calcoli che riguardano la GeVi, dopo la bellissima vittoria contro Pesaro che l’ha tenuta in corsa per la permanenza in Serie A1, sono decisamente semplici e legati a filo doppio a quello che succederà al PalaBigi. Napoli è due punti davanti a Reggio Emilia, ma con la doppia sfida diretta a favore: dunque in caso di vittoria sarà salvezza senza dover considerare il risultato della Unahotels che ospita Trento, mentre se Napoli dovesse cadere all’AGSM Forum l’obiettivo sarebbe centrato con il ko di Reggio Emilia. Scenario molto semplice da descrivere, ma che poi avvenga davvero può essere un altro paio di maniche… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Napoli non sarà una di quelle che per la 30^ giornata di basket sono trasmesse sui canali della nostra televisione, in chiaro o sul satellite. Ricordiamo ovviamente che, come solita alternativa, tutte le partite del campionato di Serie A1 sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN e dunque è accessibile ai suoi clienti: per gli altri, con visione in diretta streaming video, sarà possibile acquistare l’evento on demand. Infine, va detto che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili sul match, a partire dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

VERONA NAPOLI: UNA FINALE PER LA GEVI!

Verona Napoli, che è in diretta dall’AGSM Forum alle ore 18:00 di domenica 7 maggio, si gioca per la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Una finale per la GeVi, che ha avvicinato la salvezza: il quadro nell’ultimo turno di regular season è piuttosto chiaro, con la vittoria contro Pesaro Napoli è rimasta in corsa per mantenere la categoria e ha anche il destino nelle sue mani, perché battendo la Tezenis sarebbe aritmeticamente salva senza dover guardare quello che succederà a Reggio Emilia, dove la Unahotels è nelle stesse condizioni (approfondiremo).

Verona invece è già retrocessa: aveva sperato quando Varese era stata penalizzata di 16 punti, poi alla Openjobmetis sono stati restituiti 5 di questi punti e il destino della Scaligera era sostanzialmente segnato, diventato poi certo con la sconfitta sul parquet di Trieste. Dopo una sola stagione dunque Verona torna in Serie A2 e prepara già da oggi la risalita, che sarà difficile; intanto sarà comunque curioso scoprire se nella diretta di Verona Napoli si giocherà le sue carte, ma la partita dell’AGSM Forum è relativa per i veneti tanto quanto è fondamentale per una GeVi che ci crede sul serio.

DIRETTA VERONA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo quindi detto che nella diretta di Verona Napoli la GeVi è padrona del suo destino: la squadra di Cesare Pancotto infatti entra nell’ultima giornata di Serie A1 con gli stessi punti di Trieste e Scafati, ma deve guardare esclusivamente al risultato di Reggio Emilia che, avendo due punti in meno ma la doppia sfida diretta a favore, sancirebbe la retrocessione in qualunque caso. Tradotto, Napoli deve vincere oppure sperare che la Unahotels cada in casa: sarà un arrivo in volata da brividi, comunque vada a finire.

Per Verona è un saluto mesto al massimo campionato di basket: come detto la Scaligera ha impiegato 20 anni per tornare a questo livello e ora dopo una sola stagione è costretta a retrocedere. Le analisi su cosa non ha funzionato avranno cittadinanza a breve, ma più che il rammarico per ciò che sarebbe potuto essere (per esempio il caso Wayne Selden) qualunque valutazione dovrà già essere improntata al tentativo di tornare in Serie A1 nel minor tempo possibile, anche perché la stessa Verona sa molto bene che al piano di sotto avere la meglio sulla concorrenza è tutt’altro che semplice, anche arrivando da un livello superiore.











