Diretta Verona Napoli/ Streaming video tv: intrigante incrocio tra Juric e Spalletti

DIRETTA VERONA NAPOLI: GLI ALLENATORI

Ora soffermiamoci per la diretta di Verona Napoli sui due allenatori protagonisti del match. Abbiamo finito gli aggettivi di stupore per parlare del croato Igor Tudor che ha raggiunto dei livelli straordinari in questa nuova avventura. Arrivato a stagione in corso dopo il disastro della gestione Eusebio Di Francesco ha portato gli scaligeri a sognare l’Europa e a ipotecare già a febbraio la questione salvezza. Fa giocare bene le sue squadre e nonostante il passato da difensore roccioso da calciatore ha rivitalizzato Giovanni Simeone che negli ultimi anni si era un po’ perso per strada.

Probabili formazioni Verona Napoli/ Quote: certezze in difesa, poi… (Serie A)

Dall’altra parte c’è Luciano Spalletti che anche quest’anno sta dimostrando di avere i limiti di sempre per fare il grande salto. Allenatore che propone un calcio spettacolare, avanti addirittura di una quindicina d’anni quando alla Roma giocava col 4-2-3-1 cosa che nessuno faceva, quando si trova a fare il salto di qualità rischia spesso di fallire. Guardare per credere il ko col Milan in una gara fondamentale per lo Scudetto. Non scordiamo però anche i tanti infortuni capitati alla sua squadra. (Matteo Fantozzi)

Probabili formazioni Verona Napoli/ Diretta tv: Barak in dubbio (Serie A)

DIRETTA VERONA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Verona Napoli di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Si tratterà quindi di una diretta in streaming video, per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

DIRETTA/ Verona Inter Primavera (risultato finale 0-1): Rovida salva gli ospiti in 10

VERONA NAPOLI: I TESTA A TESTA

Qualcosa della diretta di Verona Napoli ci può essere raccontato prima del fischio d’inizio dai precedenti. La gara si è disputata per 85 volte con gli scaligeri che si sono imposti 17 volte rispetto alle 42 dei campani mentre 26 sono i pareggi. L’ultimo precedente al Bentegodi ci parla di una vittoria dei padroni di casa per 3-1. Gli ospiti erano andati avanti subito, dopo sessanta secondi, con Lozano, raggiunti al 34esimo da Dimarco. Nella ripresa Barak e Zaccagni regalarono alla squadra di casa tre punti di fondamentale importanza.

Il Napoli non vince a Verona dal giugno 2020 in una gara terminata col risultato di 0-2 decisa dai gol di Milik e Lozano. Sicuramente il ricordo più sofferto rimane l’1-1 del San Paolo dello scorso anno, una gara che chiudeva il campionato scorso e che costò la qualificazione in Champions League con sorpasso al fotofinish della Juventus. Alla rete di Rrahmani rispose con un gol, la classica doccia fredda, Faraoni. Anche il match d’andata è terminato in pareggio per 1-1. I gol sono stati siglati nei primi 18 minuti da Simeone e Di Lorenzo. (Matteo Fantozzi)

VERONA NAPOLI: SPALLETTI ALLA PROVA TUDOR!

Verona Napoli sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri, appartenente alla sezione AIA di Roma 1. La gara in programma domenica 13 marzo alle ore 15:00 dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, è valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Gli scaligeri arrivano alla gara contro gli azzurri, dopo il pareggio esterno conseguito sul campo della Fiorentina, gara terminata 1-1. La squadra allenata da Igor Tudor rappresenta una delle sorprese di questo campionato, occupando la nona posizione con 41 punti.

Il Napoli è reduce dalla deludente sconfitta casalinga subita nel big match dello scorso turno contro il Milan, terminato 0-1 in favore dei rossoneri. La squadra di Luciano Spalletti non ha quindi sfruttato l’occasione per portarsi al comando della classifica in solitaria, facendosi scavalcare dall’Inter e scendendo in terza posizione con 57 punti. Gli azzurri restano comunque in lotta per il tricolore, e di fronte si troveranno il Verona che nella gara di andata ha messo in serie difficoltà i partenopei. Gli scaligeri infatti, in nove uomini sono riusciti a fermare la banda di Spalletti sull’1-1. Si prospetta quindi una gara avvincente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA NAPOLI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Verona Napoli, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. L’allenatore scaligero, Igor Tudor dovrebbe schierare i suoi uomini con il consueto modulo 3-4-2-1. Alle spalle dell’unica punta Simeone, dovrebbero agire Lasagna e Caprari. Questa la probabile formazione titolare del Verona: Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Verso il forfait Fabian Ruiz, alle prese da tempo con la pubalgia. Il suo posto in mediana dovrebbe essere occupato da Anguissa, con Lobotka al suo fianco. Ecco la probabile formazione titolare azzurra: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Ounas, Zielinski, Insigne; Osimhen.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Verona Napoli di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto combattuta. La vittoria del Verona, abbinata al segno 1 è quotata 3.50. Un eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.55. I favori dei pronostici sono dalla parte del Napoli, con il suo successo, associato al segno 2, quotato 2.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA