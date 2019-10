Diretta Verona NK Bravo/ Streaming video tv: amichevole slovena per Juric

Verona NK Bravo, in diretta dallo Stadio Comunale ‘Capone’ di Via Alzeri a Vigasio (VR), si gioca alle ore 16.00 di questo pomeriggio, venerdì 11 ottobre 2019. Si tratta naturalmente di una partita amichevole, che l’Hellas ha organizzato in occasione della sosta dei campionati che in questi giorni lasciano spazio agli impegni delle Nazionali. Ecco dunque Verona NK Bravo, test che vedrà i gialloblù allenati da Ivan Juric affrontare la squadra slovena della capitale Lubiana, che milita nel massimo campionato della Slovenia. Discreto banco di prova dunque per avere riscontri da parte dei ragazzi di Juric, il quale vorrà vedere all’opera tutti i suoi ragazzi per mantenere il ritmo partita e magari provare qualche novità per cercare di migliorare ulteriormente un Verona che finora sta facendo comunque bene in campionato come confermano i 9 punti in classifica dopo le prime sette giornate di Serie A, l’ultima delle quali ha portato la bella vittoria per 2-0 contro la Sampdoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo avvisare tifosi ed appassionati che non sarà garantita la diretta tv per Verona NK Bravo, l’amichevole che i gialloblù giocheranno questo pomeriggio a Vigasio. Non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, l’appuntamento dunque è dal vivo allo stadio oppure, per chi non potrà partecipare, con gli aggiornamenti che certamente il Verona fornirà tramite sito Internet e profili social ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NK BRAVO

Nelle probabili formazioni di Verona NK Bravo naturalmente entreranno tutti i giocatori che Ivan Juric ha in questo momento a disposizione. Dal primo minuto oppure in corso d’opera con molte sostituzioni, ci sarà spazio per tutti, certamente compresi alcuni giovani della Primavera. Da questa partita sono naturalmente esclusi tutti quelli giocatori che in questi giorni sono invece in giro per il mondo con le rispettive Nazionali. Abbiamo fuori causa dunque Amir Rrahmani (Kosovo), Marash Kumbulla (Albania) e Sofyan Amrabat (Marocco) per quanto riguarda le Nazionali maggiori, poi tanti nomi nelle Nazionali giovanili. Nell’Italia Under 21 ecco Claud Adjapong, Andrea Danzi invece è con l’Under 20 così come Eddie Salcedo con l’Under 19 e Iyenoma Destiny Udogie con l’Under 18, per restare in casa azzurra. Inoltre, Bogdan Jocic è con la Serbia Under 19, Aleksejs Saveljevs con la Lettonia Under 21, Lubomir Tutta con la Slovacchia Under 21 e Linas Zingertas con la Lituania Under 19.



