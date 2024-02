DIRETTA VERONA PADOVA/ Video streaming Rai: ecco la storia del derby! (volley SuperLega, 3 febbraio 2024)

DIRETTA VERONA PADOVA: I TESTA A TESTA

La diretta di Verona Padova è una partita che ha certamente buona tradizione: il derby veneto si è giocato in 35 occasioni a cominciare dalla stagione 2002-2003, nel corso della storia ha poi avuto qualche stagione in cui non è stato disputato ma ha comunque rappresentato una buona costante. Il bilancio racconta di 21 vittorie da parte della Blu Volley, di conseguenza sono 14 i successi della Kioene; ricordiamo che all’andata aveva vinto proprio Padvoa con il risultato di 3-1 (nonostante Verona si fosse presa il secondo set addirittura per 13-25), ma in casa gialloblu siamo 11-6 in favore degli scaligeri.

Padova non batte Verona in trasferta da un 3-1 della stagione 2020-2021, sempre in regular season; le due squadre non si sono mai incrociate nei playoff “tradizionali” ma in tre occasioni abbiamo avuto una sfida nel tabellone per decretare i piazzamenti dal quinto posto e le qualificazioni alle coppe. Qui il quadro è quasi netto e dice che Verona ha vinto tre partite su quattro, con due successi per 3-0 nel 2021 e l’anno scorso e poi il 3-2 nel match di ritorno del 2018. In quel caso però si giocavano appunto due gare: l’andata l’aveva vinta Padova, che poi aveva superato il turno al golden set ma si era arresa a Monza, che si era qualificata per la Challenge Cup. (agg. di Claudio Franceschini)

VERONA PADOVA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Padova sarà garantita dalla televisione di stato, essendo questa una delle partite che sono messe in onda per il turno di SuperLega: come sempre il canale di riferimento sarà Rai Sport, dunque numero 57 del vostro telecomando (accessibile anche dal decoder di Sky per gli abbonati) con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o installando la relativa app. Va poi ricordato che questa sfida, come tutte le altre del campionato di volley maschile, viene garantita in mobilità anche dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI VERONA PADOVA

DERBY DI FUOCO!

Verona Padova, che sarà diretta dagli arbitri Rossella Piana e Dominga Lot, si gioca alle ore 18:00 di sabato 3 febbraio presso il Pala Agsm: siamo nella 17^ giornata del campionato di volley SuperLega 2023-2024, e questo sarà un derby veneto molto sentito e importante per entrambe le squadre. Padova arriva dalla vittoria contro una Modena sempre più in crisi: un successo che ha chiuso i conti con la salvezza e tornato a far sperare la Kioene nei playoff, perché adesso la distanza è di cinque punti anche se le avversarie ci sono, agguerrite e con posizione di classifica migliore.

Verona dal canto suo ha vinto al tie break a Monza, contro una squadra che avrebbe di lì a poco giocato la finale di Coppa Italia battendo Trento: agganciati i brianzoli al sesto posto ed è assolutamente vicina la quarta piazza di Civitanova, che garantirebbe il fattore campo nel primo turno dei playoff. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Padova Verona, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dall’intrigante pomeriggio del Pala Agsm.

DIRETTA VERONA PADOVA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo detto che la diretta di Verona Padova sarà molto intrigante, anche perché ovviamente si tratta di un derby veneto e le due società in un certo senso si affrontano per il predominio nella regione, idealmente prendendo il posto di quella Treviso che ha fatto da punto di riferimento (e non solo in Italia) per tanti anni. Oggi va meglio a Verona, che i playoff li aveva già fatti lo scorso anno sprecando una clamorosa occasione per arrivare in semifinale; la Blu Volley si sta confermando ed è interessante soprattutto questo, che il percorso stia procedendo con una crescita acclarata.

Padova sta sostanzialmente ripetendo il campionato dello scorso anno: la differenza è che nel 2023 la Kioene aveva sofferto sino al termine perché Siena si era rivelata – come Taranto – avversaria scomoda e comunque competitiva per quel livello, mentre oggi Catania è ben staccata. Il passo di Padova è molto simile; adesso bisognerà vedere se ci saranno i margini per arrivare ai playoff o comunque giocarsela, la crisi di Modena ha certamente aperto qualche possibilità in più ma Cisterna ha 5 punti in più in classifica e dunque sarà dura scavalcare entrambe le avversarie. Certamente, vincere il derby aiuterebbe non poco…











