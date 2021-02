Diretta/ Verona Parma (Serie A) streaming video e tv: tra Europa e salvezza

DIRETTA VERONA PARMA: D’AVERSA E JURIC IN DIFFICOLTÀ!

Verona Parma, in diretta lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. Scontro in bilico tra Europa e salvezza: il Verona infatti vede questa sfida forse come l’ultima chance per poter rincorrere con convinzione la qualificazione in Europa League o in Conference League a fine stagione. Le ultime due sconfitte degli scaligeri infatti hanno un po’ freddato l’entusiasmo dopo lo strepitoso girone d’andata condotto dagli uomini di Juric, che puntano comunque a una tranquilla salvezza come obiettivo primario della stagione.

La situazione del Parma è comunque ben più stringente: la pesante sconfitta interna contro il Bologna della settimana scorsa ha reso drammatica la situazione di classifica dei Ducali, ora chiamati a un cambio di passo radicale per non trovarsi staccati dalla zona salvezza, in una stagione che si è rivelata problematica sin dalle sue prime battute e che sta continuando ad esserlo anche dopo il cambio della guardia in panchina tra Liverani e D’Aversa.

DIRETTA VERONA PARMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Parma sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA PARMA

Le probabili formazioni della sfida tra Verona e Parma allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa allenati da Ivan Juric scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Lazovic, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Bessa; Kalinic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto D’Aversa con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Sepe; Bani, Bruno Alves, Osorio; Conti, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Kucka, Zirkzee, Gervinho.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Verona Parma: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.00 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.85 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.40 volte l’importo scommesso.



