DIRETTA VERONA PARMA, SI CERCA LA CERTEZZA MATEMATICA

Comincia lunedì 31 marzo 2025 alle ore 18:30 la diretta Verona Parma. Presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona l’Hellas ospita i ducali in un incrocio chiave per la lotta salvezza. I padroni di casa sono infatti in quattordicesima posizione con ventinove punti, gli stessi del Como, mentre gli uomini di mister Chivu si trovano al diciassettesimo posto con i loro venticinque punti, al pari del Lecce e davanti all’Empoli in zona retrocessione per appena tre lunghezze. Gli scaligeri arrivano dal bel successo esterno ottenuto in trasferta e di misura contro l’Udinese prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Gli emiliani hanno invece ripreso a muoversi in classifica tramite due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali rimediato contro il Monza lontano dalle mura amiche. Una sconfitta oggi potrebbe dunque costare molto caro ad entrambe le formazioni che potrebbero dunque ancora finire invischiate in piena lotta per non retrocedere. Tuttavia, al contempo vincere significherebbe poter staccare i lariani ed avvicinare il Genoa per i veneti mentre i ducali ridurrebbero il distacco proprio sui rivali di turno, oltre a scavalcare il Cagliari.

DIRETTA VERONA PARMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Verona Parma di lunedì sarà visibile sia su Now che su Sky oltre che su Dazn. Ampia varietà per quanto riguarda la visione in streaming della partita tramite le applicazioni dedicate come Now Tv e Sky Go. In televisione l’emittente satellitare la manderà in onda sul canale Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

DIRETTA VERONA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Anche a causa delle indisponibilità di Daniliuc, Frese, Tengstedt, Harroui e Niasse, nelle probabili formazioni della diretta Verona Parma ci aspettiamo un 3-4-1-2 con Montipò, Ghilardi, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric, Suslov, Mosquera e Sarr da parte del tecnico Zanetti per i padroni di casa. Mister Chivu per i ducali dovrà invece rinunciare allo squalificato Hernani oltre agli infortunati Benedyczak, Charpentier, Circati, Kowalski, Djuric, Mihaila ed Osorio puntando quindi sul modulo 4-3-3 con Suzuki, Delprato, Leoni, Vogliacco, Valeri, Keita, Sohm, Bernabé, Man, Bonny ed Almqvist.

DIRETTA VERONA PARMA, LE QUOTE

I bookmakers vedono leggermente favoriti i gialloblu di casa per l’esito finale della diretta Verona Parma tramite le quote proposte prima del match. Ad esempio Sisal e Snai indicano il segno 1, equivalente al trionfo dei veneti, rispettivamente a 2.45 e a 2.35. Tuttavia, entrambe le agenzie la pensano allo stesso modo riguardo al pronostico supponendo che i ducali abbiano le stesse chances di aggiudicarsi il successo rispetto a quelle relative all’ottenimento di un pareggio, dato che sia l’x che il 2 vengono quotati appunto a 3.10.