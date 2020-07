Diretta Verona Parma/ Streaming video tv: incrocio tra due outsider (Serie A)

Verona Parma, che sarà diretta dal signor Valeri, rientra nel programma della 29^ giornata per il campionato di Serie A 2019-2020: squadre in campo al Bentegodi alle ore 21:45 di mercoledì 1 luglio. Potremmo definirlo un match tra due outsider, che infatti si trovano a ridosso della zona Europa League e sperano in passi falsi delle big, per coronare quello che al momento è un sogno. Entrambe devono però riscattare un ultimo turno beffardo: il Parma ha mancato una vittoria interna contro l’Inter incassando due gol negli ultimi 6 minuti – dopo essere rimasto anche in 10 – addirittura perdendo, dopo aver avuto più volte la palla per chiudere la gara. Ancora peggio tecnicamente è andata al Verona: che ha sì strappato un punto al Sassuolo, ma era in vantaggio di due reti e ha incassato il definitivo 3-3 al settimo minuto di recupero. Quale delle due squadre riuscirà dunque, eventualmente, a portare a casa la posta piena? Tra poco lo scopriremo, intanto possiamo fare una valutazione delle probabili formazioni di questa interessante partita mentre aspettiamo che la diretta di Verona Parma prenda il via.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Parma sarà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, che abbiano sottoscritto il pacchetto Calcio: la partita di Serie A è infatti disponibile sui canali che trovate a partire dal numero 251 del vostro decoder in avanti, e in assenza di un televisore sarà possibile assistervi anche grazie al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare installando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA PARMA

Kumbulla è squalificato e non potrà giocare Verona Parma: dovrebbe essere Dawidowicz a prenderne il posto, tornando titolare al fianco di Rrahmani e Gunter a protezione del portiere Silvestri. La buona notizia per Ivan Juric è che Faraoni rientra dal turno di stop, e si riprenderà il posto a destra con Lazovic sull’altro versante; non dovrebbe cambiare la zona mediana, l’intensità di Sofyan Amrabat sarà a servizio della regia di Miguel Veloso. Davanti invece potrebbe esserci l’avvicendamento tra Verre e Zaccagni, verso la conferma Pessina che ancora una volta sarà il trequartista in appoggio a uno tra Stepinski e Di Carmine. Roberto D’Aversa utilizza il consueto 4-3-3, e dovrà fare a meno dello squalificato Kucka: la soluzione del tecnico sembra essere quella di schierare Hernani e Scozzarella insieme, con il brasiliano sulla mezzala. Dall’altra parte agirà Kurtic, in difesa rientra Iacoponi che farà coppia centrale con Bruno Alves (in porta va Sepe), Darmian si riprende la maglia a destra e Giuseppe Pezzella potrebbe essere titolare a sinistra. Nel tridente offensivo nessuna sorpresa, a meno di un turnover: Kulusevski e Gervinho partono sugli esterni per affiancare la prima punta Cornelius.

QUOTE E PREVISIONI

L’agenzia Snai ha tracciato una previsione su Verona Parma fornendoci le quote ufficiali, dalle quali si evince che l’Hellas è favorito: la sua vittoria è identificata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto, valore esattamente doppio (4,00 volte la puntata) per il segno 2 sul quale puntare per il successo dei ducali. Il pareggio, regolato dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte quanto avrete investito con questo bookmaker.



