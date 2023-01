DIRETTA VERONA PERUGIA/ Video streaming Rai: le parole di Rado Stoytchev

DIRETTA VERONA PERUGIA: PARLA STOYTCHEV

Ormai a ridosso della diretta di Verona Perugia, facciamo un passo indietro alla precedente partita dei veneti, cioè il quarto di finale perso per 2-3 al termine di una partita lunghissima (c’è stato anche un 33-31 nel secondo set) contro Piacenza, che ha di conseguenza promosso gli emiliani alla Final Four di Coppa Italia, a discapito di Verona. Queste sono state le dichiarazioni di coach Radostin Stoytchev al termine della gara: “Dispiace per il risultato, anche se la prestazione di tutta la squadra c’è stata. Siamo partiti sottotono nel primo set, abbiamo commesso qualche errore di troppo e non siamo riusciti a imporre il nostro gioco.

DIRETTA/ Bergamo Conegliano (risultato finale 0-3): le ospiti chiudono il discorso

Poi nei set successivi, siamo rientrati in campo con un ritmo diverso, mettendo loro in difficoltà. In certe situazioni non siamo stati perfetti, loro hanno sfruttato i momenti decisivi”, si legge sul sito Internet del Verona Volley. L’ultimo pensiero era stato infine dedicato proprio alla partita oggi contro Perugia: “Adesso ci aspetta un altro impegno importante, che dovremo affrontare con la mentalità vincente che stiamo costruendo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Modena Civitanova (risultato finale 3-0): grande vittoria degli emiliani!

VERONA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Verona Perugia sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI VERONA PERUGIA

VERONA PERUGIA: TEST SCALIGERO PER LA SIR SAFETY

Verona Perugia, in diretta naturalmente dal PalaOlimpia della città scaligera, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, domenica 8 gennaio 2023, come partita televisiva nel programma della quattordicesima giornata della Superlega di volley maschile, il terzo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo che vede proprio la Sir Safety Susa Perugia finora come dominatrice assoluta del torneo dei campioni del Mondo, ricordando con orgoglio che il trionfo dell’Italia ha reso indimenticabile l’anno 2022 che abbiamo appena salutato. La marcia di Perugia nella prima parte della stagione è stata davvero perfetta, oggi toccherà alla WithU Verona provare a fermare gli umbri, magari approfittando della pausa (in verità molto breve) degli ultimi giorni.

Diretta/ Scandicci Firenze (risultato finale 3-1): Savino Del Bene seconda!

La diretta di Verona Perugia ci offrirà una situazione di classifica che vede la fuga appunto di Perugia verso il primo posto, dal momento che è ancora a punteggio pieno nella Superlega con 39 punti dopo tredici partite giocate. Verona è comunque attualmente in zona playoff, settima con 19 punti, naturalmente una eventuale impresa contro la capolista avrebbe un valore enorme per l’intera stagione scaligera. La posta in palio è di conseguenza molto intrigante, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Verona Perugia…

DIRETTA VERONA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Verona Perugia vedrà sotto i riflettori in particolare la straordinaria capolista Sir Safety Susa Perugia. Essere punteggio pieno dopo tredici giornate nel campionato italiano è qualcosa di sensazionale: tredici vittorie su altrettante partite disputate e senza mai nemmeno arrivare al tie-break, consci successi per 3-0 e gli altri sette per 3-1, quindi senza concedere nemmeno un punto in tutta la Superlega fino a questo momento. Aggiungiamoci il cammino immacolato anche in Champions League, la vittoria nella Supercoppa Italiana ad inizio novembre e il successo contro Cisterna nei quarti di Coppa Italia ed ecco perché davvero siamo alla perfezione.

La diretta di Verona Perugia vedrà invece i padroni di casa nei panni di coloro che non hanno nulla da perdere: o compiono l’impresa, oppure faranno esattamente come qualsiasi altra squadra abbia affrontato finora Perugia. Verona ha sfiorato la semifinale di Coppa Italia, ma ha perso per 2-3 nei quarti contro Piacenza, in campionato invece la WithU ha raccolto finora sette vittorie e sei sconfitte, anche se ben tre successi (più una sconfitta) sono arrivati al quinto set. La strada verso i playoff è quella giusta, oggi però l’ostacolo sarà davvero alto…











© RIPRODUZIONE RISERVATA