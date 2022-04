Diretta/ Verona Pescara streaming video tv: sfida salvezza (Primavera)

DIRETTA VERONA PESCARA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Verona Pescara, sabato 2 aprile 2022 alle ore 13.00 presso l’Antistadio Guido Tavellin, sarà una sfida valida per la 26^ giornata di Primavera 1. Sfida salvezza con punti che pesano soprattutto per gli scaligeri, che dopo tre sconfitte consecutive si sono fatti risucchiare in zona play out al quartultimo posto. Ko contro Fiorentina, Inter e Milan, incroci di calendario complicati che non hanno sicuramente aiutato i gialloblu a risalire la china.

Dall’altra parte il Pescara resta ultimo in classifica per distacco dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, sconfitta pesante ma che ha spostato poco con gli abruzzesi ormai rassegnati alla retrocessione nel campionato Primavera 2. Nel match d’andata di questo campionato il Verona si è imposto di misura sul campo del Pescara, 0-1 il risultato finale con rete decisiva dei veneti messa a segno da Colistra.

DIRETTA VERONA PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Pescara Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Pescara Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kivila; Terracciano, Redondi, Ghilardi, Calabrese; Sulemana, Gomez, Verzini; Bragantini, Yeboah, Mediero. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Servalli; Kuqi, Colazzilli, Postiglione, Scipione; Madonna, Scipioni, Mehic; Stampella, Salvatore, Mehic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Pescara Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.65.











