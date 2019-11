Diretta Verona Piacenza/ Streaming video Rai: Emiliani a caccia di riscatto (Serie C)

Verona Piacenza, diretta dagli arbitri Giorgio Gnani e Dominga Lot, è la partita di volley in programma oggi 3 novembre 2019 al Agsm Forum: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Mentre quindi siamo nel vivo della Supercoppa di volley maschile Superlega, ecco che il campionato di Serie A1 non si ferma e ci offre oggi la diretta tra Verona e Piacenza, a adir il vero l’unico match di questa domenica. Visto l’impegno con la Supercoppa Italiana, il programma di questa 3^ giornata del turno di andata risulta abbastanza confuso: alcuni match sono stati spostati e come al solito un club è rimasto a riposo, questa volta Padova (sarà infatti un campionato a 13 club quest’anno). Oltre a tutto ciò però ancora una volta il protagonista sarà il grande volley in questo fine settimana e certo siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Verona e Piacenza.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno due partite del Campionato di Serie A1 di volley maschile a giornata. Dunque il big match tra Verona e Piacenza sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it.

Siamo giustamente impazienti, come dicevamo prima, di assistere alla diretta tra Verona e Piacenza, match della 3^ giornata del Campionato di Serie A1 Superlega, che pure vede due squadre ben animate dalla voglia di rivalsa. Per i gialloblu come gli emiliani infatti non è stato un inizio di stagione eccezionale e pure molto impegnativo visto il calibro delle squadre affrontate. Verona di Stoytchev infatti nei primi due turni ha potuto fare poco contro Perugia (vittoria umbra per 3-0, ma certo aveva fatto veder cose buone all’esordio contro Sora (vittoria scaligera). Non era andata meglio a Piacenza, nuova realtà del campionato di Serie A1. La squadra di Gardini, neopromossa (benché il nome faccia pensare a una più storica formazione, scioltasi due anni fa) infatti è prima incappata nel KO con Civitanova e poi è stata sconfitta solo pochi giorni fa a Modena. In entrambe le occasioni, pur contro formazioni più forti, gli emiliani avevano fatto vedere un ottimo gioco: di certo hanno ben speranza di fare bene anche oggi, contro un club “più alla portata di mano”. Come al solito però solo il campo ci darà il verdetto.



