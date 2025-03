DIRETTA VERONA PIACENZA (RISULTATO FINALE 1-3): GLI EMILIANI VINCONO IN RIMONTA

Nel quarto set, Piacenza parte forte con Romanò (3-2) e Maar in pipe (5-2). Mandiraci allunga con una diagonale (7-2) e un errore di Sani porta il punteggio sul 10-4. Maar sfrutta il tocco del muro per il 12-4, ma Verona reagisce con due ace consecutivi di Sani, accorciando sul 13-8. Keita firma un pallonetto vincente (15-11) e un muro su Simon riporta Verona a -2 (15-13). Piacenza riprende il controllo con Mandiraci (17-13) e un muro su Sani (19-14). Romanò allunga (21-15), Jensen viene murato (22-16) e Galassi sigla il 23-17. Un errore di Vitelli chiude il set sul 25-19 per Piacenza, che si qualifica per la semifinale Scudetto e stacca il pass per l’Europa nella prossima stagione. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Perugia Monza (risultato finale 3-2): si chiude il sipario! (20 marzo 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE VERONA PIACENZA

Siamo su Rai Sport per la diretta Verona Piacenza, visione in chiaro per tutti con la possibilità di seguire il match in diretta streaming video su Rai Play ma anche, in abbonamento, sulla piattaforma Volleyballworld.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VERONA PIACENZA SU RAIPLAY

Diretta/ Busto Arsizio Scandicci (risultato finale 2-3): clamorosa rimonta! (gara-2 playoff, 16 marzo 2025)

GLI SCALIGERI ORA RINCORRONO

Nel terzo set, Verona parte forte con un ace di Keita (3-1), ma Piacenza risponde con Simon, che trova il pareggio a 7 con un ace. I biancorossi prendono il comando grazie a un muro di Galassi (10-9) e un altro punto di Simon (12-11). Verona fatica in battuta e Piacenza allunga con Romanò e Maar (17-14). Un errore di Keita porta il punteggio sul 21-16, costringendo Verona a inserire Jensen. Brizard firma un ace per il 23-18, e Maar chiude il set con un mani-fuori per il 25-20 a favore di Piacenza. (agg. di Fabio Belli)

LA GAS SALES RIEQUILIBRA LA SITUAZIONE

Nel secondo set, Piacenza si porta in vantaggio grazie a una buona serie al servizio di Mandiraci, con Romanò che contribuisce al 10-6. Verona commette errori al servizio, e Piacenza continua a dominare con attacchi potenti e ace decisivi, tra cui uno fortunoso di Mandiraci (21-15). Nonostante un ace di Sani che porta Verona a meno 4, Piacenza chiude il set 25-17 grazie a un altro ace di Romanò, portandosi sull’1-1 nella conta dei set. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Eczacibasi Milano (risultato finale 0-3): altro show Vero Volley, è Final Four! (13 marzo 2025)

GAS SALES SUBITO IN DIFFICOLTÀ

Nel primo set, Verona prende subito il comando con Keita, che firma il 3-2, e si allunga grazie a un ace di Mozic (13-9). Piacenza fatica in ricezione e commette errori al servizio, mentre Verona continua a costruire vantaggi con punti di Keita e Sani. Nonostante un tentativo di reazione con Romanò, Piacenza non riesce a rimontare, e Verona chiude il set 25-16, con una difesa piuttosto imprecisa da parte degli ospiti. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta Verona Piacenza: abbiamo detto che forse la Gas Sales si potesse considerare la favorita nella serie playoff, ma a dire il vero lo scenario stagionale indica come la Rana abbia sempre battuto gli emiliani, addirittura per tre volte. Ci sono infatti le due vittorie in regular season, tra l’altro in entrambi i casi senza cedere un set; in mezzo poi Verona ha saputo ottenere un 3-2 nei quarti di finale di Coppa Italia, una partita nella quale gli scaligeri sono andati in vantaggio di due parziali per poi farsi rimontare, ma hanno comunque trovato la forza per vincere il tie break e volare così in semifinale.

A conti fatti Piacenza non batteva Verona dalla seconda giornata di andata dello scorso campionato, in casa e al quinto set dovendo rimontare da 1-2; all’AGS Forum l’ultimo successo è quello del dicembre 2022 nei quarti di Coppa Italia, anche in questo caso al tie break, mentre in termini generali in 20 incroci troviamo 13 vittorie per la Gas Sales e 7 per la Rana. Adesso però la cosa importante da scoprire è se davvero gli emiliani chiuderanno la serie di primo turno o se avranno bisogno almeno di gara-4; mettiamoci comodi e lasciamo che a rispondere sia il campo, dove la diretta Verona Piacenza ci fa davvero compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

GAS SALES PER CHIUDERE!

Eccoci alla diretta Verona Piacenza che, alle ore 21:00 di sabato 22 marzo, vale come gara-3 nel primo turno playoff di volley SuperLega 2024-2025. È il primo match point a disposizione della Gas Sales: Piacenza infatti ha vinto entrambe le partite giocate fin qui nella serie, il colpo lo ha fatto in gara-1 sbancando l’AGSM Forum e prendendosi immediatamente il fattore campo. Avendo poi confermato in casa questo vantaggio, adesso per Piacenza è arrivato il momento di chiudere: siamo nuovamente a Verona e dunque per la Rana ci sarà la possibilità di prolungare la questione, tuttavia per quello che si è visto sembra un quadro definito.

Bisognerà vedere perché comunque le sorprese negli ultimi anni non sono mai mancate, e alcune anche clamorose con la stessa You Energy protagonista; Verona però sta vivendo un momento delicato anche per le improvvise dimissioni di Rado Stoytchev, che ha lasciato la squadra nelle mani di Dario Simoni ma comunque senza una guida tecnica che era stata in grado di fare la differenza. Aspettiamo allora che la diretta Verona Piacenza prenda il via e poi scopriremo se effettivamente la Gas Sales andrà in semifinale di SuperLega o bisognerà aspettare il quarto episodio della serie.

DIRETTA VERONA PIACENZA: GAS SALES COMUNQUE FAVORITA

Potremmo dire alla vigilia della diretta Verona Piacenza che a bocce ferme, vale a dire prima che questa serie playoff prendesse il via, la Gas Sales potesse essere considerata la favorita per la qualificazione alla semifinale: è vero che la Rana ha chiuso davanti in classifica e che dunque erano gli scaligeri ad avere il fattore campo, ma stiamo comunque parlando di appena due punti di differenza tra due squadre che hanno avuto un percorso sostanzialmente identico, una vittoria in più per Verona ma, come già indicato, le dimissioni di Rado Stoytchev possono ora essere un fattore importante.

Il tecnico bulgaro ha comunque allenato Verona in gara-1, persa nettamente in casa; adesso Simoni dovrà essere bravo a infondere fiducia in una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di poter fare un salto di qualità importante, ma alla quale forse manca ancora qualcosa per raggiungere i grandi obiettivi e cioè anche una qualificazione alla semifinale. La quale comunque è ancora possibile, il ribaltone per Verona è una questione aperta; Piacenza forse ne ha ancora di più e vuole chiudere i giochi il prima possibile per evitare brutte sorprese, il campo tra qualche ora ci dirà come andranno le cose.